Ineca abre proceso electoral para buscar el relevo de Nacho Amirola

Las organizaciones empresariales alicantinas continúan con las renovaciones de presidencias. Ahora es el turno del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (Ineca). La convocatoria abre un proceso abierto a elegir un relevo a Nacho Amirola. El empresario ya ha expresado su voluntad de no repetir al frente de la presidencia tras cuatro años del "think tank".De esta manera, se ha convocado para el jueves 12 de febrero a la Junta Directiva, órgano que ha de dar el visto bueno a la propuesta y poner en marcha la maquinaria interna.

Los estatutos de la entidad marcan la presentación de candidaturas y un plazo relativamente corto que se dará a finales del próximo mes para cerrar las listas. La elección se decidiría en una asamblea electoral posterior que se realizaría con toda probabilidad en marzo. Amirola asumió la máxima representación del instituto en febrero de 2022 y cumplido su mandato, se abre un nuevo tiempo.

Desde su creación, la presidencia de Ineca se ha caracterizado por relevos consensuados y por equipos cohesionados que han dado continuidad a los informes de coyunturas, pilares informativos y económicos; así como a los diferentes estudios que se han ido presentando a lo largo de estos 19 años.

Reunión entre el Consell e Ineca el pasado julio en la Casa de las Brujas de Alicante. / AXEL ALVAREZ

Amirola y la dación de cuentas

El mandato del actual responsable ha supuesto un hito importante para el instituto, pues fue el año pasado cuando Carlos Mazón, entonces al frente del Consell, se comprometió a remitir a Ineca los datos de ejecución de los presupuestos de la Generalitat Valenciana. En el reciente brindis navideño, Amirola marcó como ruta, precisamente, avanzar en ese reto fiscalizar de las inversiones del Gobierno de España, una vez que la asociación lograra los de la administración atutonómica.

"Nos congratulamos de que la sociedad civil, empresas y administraciones hayan sabido entender que más importante que los anuncios de inversiones es el nivel de las ejecuciones de las partidas presupuestarias", dijo ante sus socios y medios. Para el responsable de Ineca, tras 15 años de reivindicación, conseguir abrir esa puerta de colaboración servía de aliciente para que el Ejecutivo central diera el mismo paso. Ahora será el siguiente presidente o presidenta, la persona encargada de ofrecer resultados en el caso valenciano y convencer a las autoridades del Gobierno en lo segundo.

El actual consejero delegado de Euroval ha puesto el acento en la modernización de los informes y, en este tiempo, ha sido una de las voces críticas por la escasa inversión y, sobre todo, baja ejecución presupuestaria de las dos grandes administraciones en la provincia. También ha llamado en reiteradas ocasiones a institucioness públicas y privadas a aprovechar la oportunidad que está sirviendo la buena marcha de la economía para romper determinadas barreras socioeconómicas.

Críticas y llamamientos

En un reciente balance del 2025, Amirola subrayó que "en términos macroeconómicos el 2025 ha sido un año excelente para la provincia de Alicante" y situaba como datos destacados el crecimiento del PIB "que ha sido superior al 10 % con respecto al año anterior. En segundo lugar, la mejora del empleo, de la afiliación a la Seguridad Social, del número de autónomos y además la mejora del paro y de la encuesta de población activa. Eso es algo que nos estaba preocupando y el dato fue muy positivo".

Por otro lado, el presidente de Ineca remarcó el dato de creación de empresas con un 9,2 %. "Es un crecimiento elevado y además bastante superior a la media nacional y que tiene que enorgullecernos como provincia emprendedora que somos,". Por último, las exportaciones que pese a los aranceles han crecido adecuadamente y han permitido que tengamos una balanza comercial positiva en nuestra provincia que es un dato que desde luego hay que celebrar".

En la cartera, Amirola deja la apuesta por elaborar un estudio sobre las necesidades energéticas de la provincia. El análisis lo ha remarcado en diversas ocasiones como clave para asegurar inversiones y atender las peticiones que las multinacionales tienen para aterrizar en las localidades alicantinas.