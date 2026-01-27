Jet2 oferta un 10 % de plazas desde el aeropuerto Alicante-Elche para el verano

La aerolínea de bajo coste Jet2.com ha anunciado que aumentará un 10 % la oferta de plazas el próximo verano desde el aeropuerto de Alicante-Elche. En un comunicado, la compañía británica ha informado de que cerró 2025 con 655.000 pasajeros británicos transportados a la provincia alicantina y que en la próxima campaña veraniega añadirá más de 53.000 asientos, por lo que el total de turistas potenciales será de más de 560.000.

Este incremento se deberá, en parte, al lanzamiento de la nueva ruta con Londres-Gatwick y que tendrá una frecuencia de cinco vuelos semanales con el aeródromo situado en El Altet. El anuncio lo realizó el pasado noviembre, ya que al abrir esta base fijó en su estrategia hasta un total de 14 aeródromos españoles.

Desde la compañía se ha destacado que se ofrecerán vuelos directos a cada una de sus 14 bases en Reino Unido y alcanzará un pico de 99 vuelos semanales en verano (fue de 93 en 2025), según la aerolínea, que ha puesto de manifiesto que el de Alicante-Elche será el tercer aeropuerto en España de los 15 en los que opera en términos de volumen de pasajeros para la aerolínea, tan solo por detrás de Palma y Tenerife, según recoge la agencia Efe.

Barrera del millón de pasajeros

Las 14 bases de Jet2.com en el Reino Unido son los aeropuertos de Bournemouth, Bristol, Leeds-Bradford, Liverpool, Manchester, Newcastle, Birmingham, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, East Midlands, Belfast, Edimburgo y Glasgow.

(noticia en elaboración)