Renfe cancela los trenes entre Alicante y Valencia por obras en el Corredor este fin de semana

Parón total durante 24 horas. Renfe ha programado para este fin de semana hasta 325 circulaciones de autobús para este próximo fin de semana por obras en el Corredor Mediterráneo. La medida afectará a todos los trenes que discurren entre Alicante y Vinarós, así como las conexiones de Cercanías (C2) con Alcoy pero solo en el tramo entre Valencia y Xàtiva. La mejora de la infraestructura que está realizando Adif afecta a los pasajeros que pensaran utilizar este transporte en la Comunidad Valenciana. El corte afecta desde las 12 horas del sábado 31 de enero hasta las 12 horas del domingo 1 de febrero y supone la supresión de 32 trenes en la provincia alicantina.

Para la Larga Distancia, la compañía ofrece durante estas 24 horas un total de 16 servicios por carretera entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante con una oferta total de 800 plazas. a partir de la localidad castellonense, se reanuda el trayecto en tren hasta Barcelona. Fuentes de la operadora han indicado que los usuarios que ya tengan billete recibirán un mensaje sobre la hora de salida de los autobuses, si bien avanzan que se respetará el horario previsto en las salidas.

El domingo 1 de febrero está prevista la regularización del servicio habitual con la excepción del Euromed con salida a las 6:55 horas desde Alicante hacia Barcelona que no circulará y el Alvia Barcelona-Cádiz que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos.

Para la Media Distancia, Renfe ha establecido un plan alternativo similar. El plan prevé 16 servicios de autobús entre València Nord y Xàtiva y su conexión con Alcoy. También se incluye a los trayectos que hacen su recorrido de València-Alicante-Murcia-Cartagena y València- Albacete- Alcázar de San Juan. Las horas del servicio por carretera van desde las 12 h del sábado a la media mañana del domingo. En este caso, los pasajeros hacen el tramo desde València hasta Xàtiva en bus y allí ya retoman su viaje en tren con el recorrido habitual.

Circulación afectada en otras provincias

En este ámbito, se ha diseñado un opción similar para los pasajeros que usen los trenes de Media Distancia que circulan entre Castelló y Vinaròs con la programación de 43 servicios en autobús que cirucularán entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada del sábado 17. El domingo 1 de febrero se reanundará los servicios a mediodía. El trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren.

El tren de Media Distancia que circula entre València y Tortosa, realizará el trayecto en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa. A partir de las 12 horas del domingo 1 de febrero se recuperará el servicio habitual por ferrocarril.

Respecto a las Cercanías, la línea C2 entre València Nord, Xàtiva y Moixent se verá alterada para este mismo periodo. Renfe prestará hasta 250 circulaciones de autobuses, de 55 plazas cada uno, entre las estaciones de Silla y Xàtiva. Además, se han programado autobuses lanzadera entre Silla y Xàtiva, cada 30 minutos y, cada 30 minutos, buses con paradas en todas las estaciones intermedias entre Silla y Xàtiva. También se han programado autobuses lanzadera entre Alzira y Benifaió.

La operadora pública recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y de línea de información al cliente de la compañía. No obstante, cabe recordar que las Cercanías de Alicante no se verán afectadas, es decir, que los trenes estarán operativos para los trayectos entre Alicante, Elche y Orihuela.