El sector náutico y deportivo pide la modificación del plan que solo permite fondear a 120 barcos en Tabarca

La asociación Unidos por el Mar, constituida a raíz del plan que establece que solo 120 embarcaciones puedan fondear en aguas de Tabarca, ha reclamado la modificación del plan con el objetivo de evitar el cierre de las empresas náuticas y deportivas de la zona. A través de un comunicado, la asociación explica que asegurar la mayor de las protecciones ambientales de la isla, algo deseado por todos, es compatible y sostenible con el medio de vida de las familias y profesionales.

"Tabarca -indican- es un tesoro natural, identidad de este pueblo de Santa Pola, ciudad y provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana. Sin su exquisito estado de conservación y máximas garantías ambientales no hay futuro posible para el sector". Por eso, tienden la mano a las administraciones e instituciones para la toma de decisiones y participación pública.

Tal y como explicó este diario, en una sala con el aforo más que completo y gente en la calle sin poder entrar, Unidos por el Mar, así como representantes de otras entidades de la zona, transmitieron en una reunión con responsables del Ministerio y la Generalitat sus discrepancias con las medidas que se pretenden implantar. Según explican, las prohibiciones y la falta de participación pública de los directamente afectados "abocan al fracaso de este proyecto antes de nacer".

El representante del Ministerio, explican desde la asociación, planteó un diagnóstico de la costa y la reserva de Tabarca que no corresponde con el testimonio directo de los usuarios habituales. "Sorprende la culpabilización a la náutica deportiva y fondeo como causa de deterioro de la posidonia, cuando este fondeo apenas ocupa el 3 % de una zona ya balizada respecto a casi 2.000 hectáreas de la reserva". Aún más sorprendente, añaden, fue la muestra de los mapas que señalan el buen estado, e incluso recuperación, de la posidonia en la zona.

Los representantes de la Generalitat, por su parte, informaron del nuevo campo de boyas que inmediatamente viene a instalarse. Una concesión del Estado a GVA, que, remarcan en la asociación, será gestionada también sorprendentemente por las Cofradías de Tabarca y Santa Pola, y cuya ejecución no ha pasado por licitación pública.

"Con escasas 120 boyas repartidas en tres áreas pretende darse respuesta a la demanda de fondeo. Unidor por el Mar considera insuficiente y deficiente el planteamiento de este campo de boyas, dado que limitado a máximo 15 metros de eslora, ya deja fuera a numerosas embarcaciones".

"Su ubicación -añade el comunicado-, deja sin resguardo a numerosas embarcaciones, y hará, que en la práctica, tan solo sean utilizables las de un lado u otro de la isla por condiciones de viento. Su reparto y separación no deja el borneo a secante, sino que aumenta las distancias aminorando la densidad que sería posible. Por cada tres días de reserva, que deberá ser con antelación y previo pago, el patrón queda excluido de su uso durante 15 días".

Desconocimiento

Para Unidos por el Mar, estas medidas denotan un desconocimiento de la realidad del servicio y el sector, y empujan a las 40 empresas representadas al cierre, despidos o profundas limitaciones. En este sentido, la entidad destaca que "las Administraciones tienen la oportunidad, tras el conocimiento que han tenido en el abarrotado acto en Santa Pola, de adecuar este proyecto a la realidad del diagnóstico y necesidades de todos los agentes implicados. Ya sea por moratoria, modificaciones del plan de gestión o combinar este proyecto con el régimen actual hasta una posterior actualización de la concesión".

Unidos por el Mar, por último, deja claro que desea trabajar con la Administración e instituciones para la sostenibilidad del entorno y el sector".