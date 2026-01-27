Vectalia firma un acuerdo con la británica Zenobē para arrendar 23 autobuses eléctricos

La compañía alicantina Vectalia ha firmado un contrato de arrendamiento operativo con la británica Zenobē para avanzar en la electrificación de su flota y reducir las emisiones que genera el transporte público, según han informado este martes ambas empresas.

El acuerdo, suscrito entre Steven Meersmann, fundador director de Zenobē, y Antonio Arias, presidente y CEO de Vectalia, abarca un total de 23 autobuses eléctricos que actualmente prestan servicio en el municipio de Alicante. Esta operación refuerza la sólida colaboración entre ambas empresas y su compromiso compartido de acelerar la descarbonización del transporte público en España.

Los 23 autobuses eléctricos, fabricados por MAN y Mercedes-Benz, operan actualmente en la red urbana de Alicante, facilitando a los habitantes locales desplazamientos limpios. Esta operación respaldará los objetivos de Vectalia de alcanzar las cero emisiones, ampliará su plazo de financiación y reforzará su capacidad de inversión para futuros proyectos de movilidad eléctrica.

En julio de 2025, Zenobē anunció un fondo de 325 millones de euros para la inversión en flotas de vehículos eléctricos como parte de su expansión europea. La nueva financiación, combinada con el capital propio de Zenobē, respaldará hasta 1000 autobuses eléctricos, camiones eléctricos y cargadores más en toda Europa, y este acuerdo con Vectalia es solo el último de los acuerdos que se derivan de ello.

Sostenibilidad

"Al trabajar con Zenobē, podemos reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad y la electrificación de nuestras flotas. Este acuerdo nos permite optimizar los recursos financieros y seguir invirtiendo en innovación y movilidad limpia para las ciudades en las que operamos", ha apuntado el presidente de Vectalia, Antonio Arias.

Por su parte, el director de Zenobē Iberia, Martín Navarro, ha señalado que el acuerdo "marca inicio de una colaboración estratégica entre Vectalia y Zenobē, uno de nuestros clientes clave en el mercado español. Nuestro objetivo es acompañar a los operadores en su transición hacia la movilidad eléctrica, ofreciendo soluciones financieras flexibles y sostenibles que promuevan la descarbonización del transporte público, y este proyecto es un ejemplo clave de ello".

Representantes de ambas compañías en la firma de contrato de arrendamiento de los autobuses eléctricos. / INFORMACIÓN

Con más de 3400 autobuses financiados y más de 122 cocheras electrificadas en todo el mundo, Zenobē se ha consolidado como líder internacional en la transición hacia flotas eléctricas, proporcionando soluciones integrales de principio a fin para proyectos de electrificación, que incluyen financiación, diseño y construcción de infraestructura de recarga y gestión energética.

Por su parte, Vectalia reafirma su posición como uno de los operadores más innovadores del sector del transporte en España, con presencia en múltiples regiones y una estrategia de crecimiento centrada en la sostenibilidad, la digitalización y la mejora de la eficiencia operativa.

Ambas compañías mantienen una colaboración estratégica y se encuentran ultimando una nueva e innovadora operación de volumen significativo destinada a impulsar la electrificación del transporte en España.

Líder en Reino Unido

Zenobē es una empresa especializada en flotas de vehículos eléctricos y almacenamiento de baterías a escala de red, con sede en el Reino Unido. La empresa comenzó a operar en 2017 y ahora cuenta con más de 350 empleados a tiempo completo con una amplia gama de habilidades punteras, entre las que se incluyen la ingeniería eléctrica, el desarrollo de software, las ciencias informáticas y la financiación.

También es el principal propietario y operador de baterías a escala de red en la red de transmisión del Reino Unido y se está expandiendo a Australasia y Norteamérica. Cuenta con 1,2 GW de activos de almacenamiento de baterías en funcionamiento o en construcción.

La firma tiene alrededor del 25 % de cuota de mercado en el sector de los autobuses eléctricos del Reino Unido y da servicio a más de 3400 vehículos eléctricos en 120 depósitos de todo el mundo. La empresa es el mayor propietario y operador de autobuses eléctricos del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Flota eléctrica

Por su parte, Vectalia es un grupo empresarial español con más de 100 años de experiencia en el sector de la movilidad de viajeros, operando redes de transporte urbano, interurbano y discrecional en varias provincias. Con operaciones en España y Marruecos, gestiona servicios urbanos e interurbanos y continúa impulsando su expansión con un firme compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la mejora del servicio a los ciudadanos.

La compañía ha impulsado proyectos como la electrificación de las cocheras de los autobuses urbanos de Alicante, la cual permite optimizar la carga y gestión de una de las flotas más sostenibles del país. Actualmente, la mitad de los vehículos del servicio urbano de Alicante son de bajas emisiones y 23 de ellos son completamente eléctricos, situando a la ciudad como referente nacional en movilidad eléctrica.

Además, se prevé la incorporación de otros 27 autobuses en los próximos años, de los cuales 19 serán eléctricos y 8 híbridos. Estos avances reflejan el firme compromiso de Vectalia con la innovación, la sostenibilidad y la mejora de la calidad del aire en los entornos urbanos.