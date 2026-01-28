El aceite alicantino explotará las catas como atractivo turístico como línea de negocio

El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) se identifica como el oro líquido. España es una potencia en su producción y la provincia de Alicante cuenta con una cultura y tradición centenaria. Pero más allá de las conexiones históricas, el Foro del AOVE de Cocentaina cuenta con un actor principal que es la Cooperativa Agrícola Católica, una centenaria agrupación que ha marcado en estas jornadas, que se desarrollan entre Alicante y el municipio contestano, un perfil propio.

Su presidente Rafael Montava explica que el principal objetivo en su sexta edición es la internacionalización. "Con la ayuda del Ayuntamiento y ahora Casa de Mediterráneo, el empujón es importante". El responsable detalla que no se trata tanto de exportar, porque por cantidad no pueden abarcar esta idea, sino de conseguir desarrollar una red con agentes internacionales. La cooperativa cerró el ejercicio con un millón y medio de kilos, una cantidad que solo le permite mirar hacia el mercado interior, aunque se cuenta con contactos en el exterior. "El último fue con Japón", añade.

Con la vista puesta en el futuro, Montava advierte de una nueva fuente de ingresos para el sector como es el turismo. La propia cooperativa ha organizada ya catas para los cruceristas y el presidente de la cooperativa asegura que con el aumento y la buena acogida que están teniendo el planteamiento es abrir aumentar la diversificación, es decir, abrir una sección de específica que atienda esta demanda.

Rafa Montava, presidente de la Cooperativa Agrícola Católcia de Cocentaina. / INFORMACIÓN

"Tenemos un supermercado que abrimos sábado y domingo. También estamos hacemos nuestros pinitos en turismo, pero ahora queremos que esta rama sea una sección más de la cooperativa como abono o maquinaria. Vemos que poco a poco se va haciendo camino, que vienen autobuses de los cruceros, se hacen catas con colegios también. Estamos convencidos de que dentro de un par de años el oleoturismo será una de las secciones más importantes de la cooperativa", sostiene. La apuesta de esta cooperativa no es puntual y abre camino a otras. El director de la asociación de cruceros Costa Blanca, Roberto Martínez, corrobora que esa experiencia es la que buscan los viajeros y, en especial, cuando entra en juego la gastronomía.

Nexo mediterráneo

El foro se ha abierto con una parte institucional que ha contado con representantes insitucionales de las embajadas de Marruecos y Lidia. El director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, subrayó el valor simbólico del AOVE como lenguaje común entre pueblos y territorios en la apertura. “Mientras el mapa político traza fronteras de acero, el del aceite dibuja rutas de seda y de oro. Esta fiesta nace de la raíz de Cocentaina, pero abraza a todo el Mediterráneo"", apuntó.

La primera jornada, además, ha servido para dar a conocer el proyecto de oleoturismo Olenda, una propuesta sensorial y cultural que conjuga la música, la interpretación y la historia de este producto tan ligado a los países mediterráneos. El acto se ha completado con una cata de aceites procedentes de Croacia, Grecia, Eslovenia, Marruecos, Portugal y Turquía. Bajo el título «Más allá del olivo», el encuentro ha puesto de relieve el papel del Aceite de Oliva Virgen Extra como patrimonio compartido.

Representantes institucinales participando en la cata de aceites en Casa Mediterráneo. / Héctor Fuentes

Uno de los momentos centrales del foro fue el showcooking internacional protagonizado por el chef Rubén Fenollar, que situó al AOVE como eje creativo de su propuesta culinaria. Fenollar elaboró un arroz con productos del Magreb, cocinado con AOVE El Campiñero, variedad Villalonga, poniendo en valor la conexión histórica y gastronómica. La experiencia se completó con un postre innovador y finalmente, la firma Chocolates Marcos Tonda, con sede en La Vila Joiosa y miembro del Alto Patronato de Casa Mediterráneo, ofreció un maridaje de chocolate con AOVE y sal, cerrando la jornada con una propuesta que fusiona tradición artesanal, innovación y excelencia. El foro se prolonga hasta el viernes con charlas, cursos y encuentros que se celebran en Cocentaina.