Estas son las calles que cortará la tractorada por el centro de Alicante este jueves

Asaja Alicante ha convocado mañana jueves 29 de enero la protesta contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. La manera de visibilizar ese descontento se materializará con una tractorada que discurrirá por las calles del centro de Alicante. Desde la organización agraria, ha confirmado la asistencia de decenas de vehículos agrícolas procedentes desde Orihuela y otros municipios de la Vega Baja, pasando por Elche, además del norte de la provincia como poblaciones como Castalla.

La convocatoria en la ciudad alicantina tiene como punto de partida la esquina entre la avenida de Aguilera y la de Orihuela, es decir, en las inmediaciones de la estación de trenes. Se ha fijado las 11.30 horas para el arranque de la tractorada. El recorrido es circular en su primera parte y también recorrerá la fachada marítima. Así desde esta esquina se tomará dirección avenida de Salamanca para ya coger la de la Estación y pasar por delante de la Diputación de Alicante.

A la altura de la plaza de Luceros, los manifestantes se dirigirán por la avenida Federico Soto hasta Maisonnave y volver a la plaza de la Estrella frente al Corte Inglés y girar por Óscar Esplá para llegar hasta el frente marítimo. Desde allí, los agricultores harán un recorrido de ida y vuelta que cubrirá toda la Explanada hasta la plaza del Mar. En la rotonda darán la vuelta para volver en dirección hacia la Casa del Mediterráneo (plaza Arquitecto Miguel López).

Frente a la institución dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asaja leerá el manifiesto y recordará sus argumentos contra el acuerdo que califican de condena para el campo europeo y, en particular, el alicantino.

Recorrido de la tractorada por Alicante que ha solicitado Asaja. / INFORMACIÓN

La lectura está prevista sobre las 12.30 horas, lo que permite ver un horizonte de dificultades en la circulación de aproximadamente dos horas en el entorno de las principales vías comerciales de la ciudad. Los puntos críticos serán tanto los accesos a la estación de trenes en el inicio (11.30 horas) como la de autobuses (12.30 horas) y durante todo este tiempo, se prevén dificultades en los accesos de la parte norte por la avenida de Dénia y sur, por la avenida de Elche.

Otras rutas con fin en Alicante

Los tractores vendrán de diferentes puntos de la provincia, siendo uno de los puntos de reunión el descampado que se sitúa enfrente del estadio de fútbol Manuel Martínez Valero en Elche, a las 9:30 horas, que recibirán a los llegados desde la Vega Baja. En este caso, los organizadores han informado de una ruta que sale a las 7.30 horas desde Los Huertos con un segundo punto de reagrupamiento en Dolores.

A las 10 horas, será la salida desde Elche y tomarán la avenida Manuel Martíez Valero, dirección calle Algorfa para acabar en la N-340 (paso por Torrellano) y llegar a la A-79 que desemboca en la avenida Mare Nostrum, de nuevo en la N-340. Para entrar a Alicante, lo harán por avenida de Orihuela y su prolongación que es la de Aguilera.

Ruta que cogerán los agricultores desde Vega Baja a Alicante. / Fuente: Asaja Alicante

Por la parte norte de la provincia, Asaja Alicante ha organizado el desplazamiento de manera similar. Es decir habrá diferentes puntos de concentración a lo largo de la ruta. El punto originario se ha fijado en el pabellón polideportivo de Villena a las 7.30 horas. Una segunda parada estará la Cooperativa de Castalla sobre las 8.30 horas y desde allí ya la llegada por el norte de la ciudad de Alicante.

Ruta de la tractorada procedente de Villena. / Fuente: Asaja Alicante

Esta tarde se ha establecido un cuarto grupo con punto de salida desde La Vila.

De esta manera el sector primario trata de defender que los productos procedentes de los países de Mercosur compitan en igualdad de condiciones con los europeos, en especial, en todo lo que se refieren a tratamientos. En el balance de 2025, los máximos responsables de Asaja explicaron que el buen momento que han dado las cosechas se ha visto contrarrestado por el aumento de costes, pero que a pesar de los esfuerzos se ven amenazados por dos aspectos: la falta de agua a un precio razonable en el tiempo y la desleal competencia que puede introducir el acuerdo UE-Mercosur.