El grupo alicantino de formación Albali conquista al francés Eureka que aterriza en España

Inyección económica y reputacional para una empresa alicantina. Albali acaba de cerrar una importante alianza con el grupo francés Eureka Education, que entra como socio mayoritario, para iniciar una nueva etapa. El acuerdo implica también el aterrizaje de la compañía gala en España y la proyección de la sociedad con sede en San Vicente del Raspeig. Con más de cerca de 20 años de experiencia, significa la entrada de los centros españoles especializados en formación de oficios y programas profesionalizantes para adultos en uno de las mayores red del sector.

Para Eureka Education, este movimiento constituye el primer paso en la construcción de un grupo europeo de referencia en formación profesional orientada a la empleabilidad. Con esta relevante operación fuera de Francia, el grupo alcanzará una capacidad de formación anual superior a 32.000 alumnos, según señalan desde la empresa. Entre los motivos que han llevado a dar este paso, fuentes de la operación señalan a la decisión estratégica de Albali de contar con un "aliado industrial europeo para impulsar una nueva fase de crecimiento e internacionalización, manteniendo la esencia del proyecto y reforzando su posición en el mercado español".

La familia propietaria de las academias continuará plenamente implicada en la gestión operativa diaria de la compañía con el fin de garantizar la continuidad del proyecto y de la cultura corporativa desde su fundación en 2006. Su fundador Alfonso García ha indicado que "hemos construido Albali desde cero, con mucho esfuerzo, cercanía y vocación por la formación de calidad. La entrada de Eureka Education supone un reto ilusionante y una oportunidad única para llevar nuestro modelo a una nueva etapa, de la mano de un grupo que comparte valores y ambición a largo plazo".

Varias alumnas en un pasillo de un centro de Eureka. / INFORMACIÓN

La alianza, además se da en un momento de crecimiento por parte de la sociedad alicantina que cerró 2024 con una cifra de negocio superior a los 15 millones, lo que supuso un 74 % de crecimiento respecto al año anterior. La empresa sanvicentera emplea a más de 100 profesionales, entre personal docente y equipos académicos, y está presente en la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía.

La compañía forma cada año a más de 7.000 alumnos, principalmente en sectores con una fuerte demanda de talento como son construcción, sanidad y turismo. Los centros están especializados en ofrecer cursos dirigidos a obtener certificaciones profesionales para ocupaciones incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de España; preparar programas de másteres profesionales no oficiales y formaciones de especialización avanzada en estos mismos ámbitos; así como formarse o ampliar conocimientos prácticos para la correcta implementación y ejercicio del oficio, de acuerdo con la información corporativa.

Socio internacional

Por parte de Eureka Education, la operación ha contado con el asesoramiento de DC Advisory en el ámbito de M&A, así como por LEK en la due diligence comercial (CDD), PwC en la due diligence financiera (FDD), y Pérez-Llorca y EDGE en la due diligence legal (LDD). Desde el grupo francés, su CEO Patrick Destang, ha comentado que "en pocos años, Alfonso ha construido, con un fuerte espíritu emprendedor, una entidad de formación de referencia para adultos en sectores con escasez de profesionales. Estamos muy entusiasmados con la idea de reforzar Albali con la experiencia de Eureka Education, para potenciar que siga siendo la compañía de formación de oficios de referencia en España".

Respecto a la operación desde Alicante, el asesoramiento ha corrido a cargo de Atefi en el ámbito de M&A, la asesoría local de referencia de Alicante NaranjoAsociados y por Deloitte en la due diligence financiera (FDD) y Cuatrecasas en la due diligence legal (LDD).

La documentación corporativa señala que Eureka forma cada año a más de 25.000 alumnos a través de 12 instituciones de formación. El grupo emplea a más de 2.000 personas en Francia, entre ellas 500 formadores en plantilla, además de una red de expertos colaboradores externos. Sus áreas de formación incluyen, entre otras, estética y belleza, construcción e inmobiliaria, venta compleja, turismo, tecnología y datos, así como funciones del sector terciario y cuenta con una red de más de 120 campus.