Hiperber avanza en su expansión en Valencia con dos adquisiciones a Economy Cash

La provincia de Valencia se ha convertido en el último año en foco de la expansión de Hiperber. La cadena de supermercados ilicitana acaba de dquirir dos establecimientos de la cadena Economy Cash, ubicados en Ontinyent y Benaguasil. Con esta operación, la compañía refuerza su implantación en el territorio y avanza en su estrategia de proximidad. En su hoja de ruta de crecimiento sostenido, la familia Bernabeu ha recurrido en otras ocasiones a la compra de espacios de otras firmas. En la lista de objetivos, han estado dos tiendas de Mercadona que el operador valenciano tenía cerradas; así como supermercados gestionados por competidores como Masymas, Dialprix y Consum.

La puesta en marcha de estos dos centros supondrá una inversión de 1,4 millones de euros por parte de Hiperber, que se irán acometiendo después de la apertura en los próximos meses, según han señalado desde la compañía. Está previsto que ambos centros abran sus puertas entre los meses de febrero y marzo, una vez finalicen los trabajos de adaptación al modelo comercial de Hiperber. Ambas tiendas incorporarán progresivamente la imagen corporativa de la cadena, así como su surtido habitual, que combina productos frescos, carnicería y charcutería asistidas, una amplia presencia de primeras marcas y una cuidada selección de marcas propias.

Con estas dos incorporaciones, Hiperber alcanzará los 91 establecimientos. Además, lo presenta como un plan de expansión, basado en un crecimiento ordenado y en la consolidación de su red de supermercados en zonas estratégicas. En la actualidad, además de la provincia de Alicante, cuenta con establecimientos en Murcia, Albacete y Valencia.

Acceso a uno de los establecimientos de Hiperber. / INFORMACIÓN

Medianas superficies

El consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha señalado que “hemos arrancado el año creciendo y ampliando nuestra red de forma sólida, con dos incorporaciones que refuerzan nuestra presencia en una provincia clave como Valencia. Ontinyent y Benaguasil son municipios estratégicos dentro de nuestro plan de expansión y nos permiten seguir acercando a un mayor número de clientes nuestro modelo de supermercado, basado en los frescos de calidad, la atención al cliente y precios bajos”.

En ambos casos, los establecimientos sobrepasan el millar de metros cuadrados lo que obliga por ley a contar con aparcamientos. En las fichas facilitadas por Hiperber han destacado como característica que el supermercado de Ontinyent cuenta con una sala de ventas de 1.620 metros cuadrados. Dispone además de un total de 145 plazas de aparcamiento, de las cuales 79 se encuentran en el sótano y el resto en superficie. Será el segundo punto en la localidad valenciana. En el caso de Benaguasil, el supermercado dispone de una superficie de 1.380 metros cuadrados para venta y 39 plazas de aparcamiento.

En ambas incorporaciones, Hiperber ha mantenido la plantilla existente del anterior operador, garantizando la continuidad laboral de los equipos. En el centro de Ontinyent incluye a 18 personas, mientras que en el otro son 17 trabajadores.

A falta de conocer los datos de 2025, la cadena ilicitana de supermercados anotó en 2024 una facturación de 219,9 millones de euros, tras incrementar sus ventas un 7,97 %, según los datos facilitados este martes por la propia compañía. Un crecimiento del negocio impulsado, en buena medida, por el plan de expansión de la cadena, que abrió seis nuevos establecimientos el pasado ejercicio, lo que le permitió incrementar también su cifra de clientes un 7,61 %, hasta contabilizar 17,1 millones de compras.