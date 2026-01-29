ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias

ArcelorMittal no ve clara la rentabilidad de sus negocios en Europa y plantea ampliar las deslocalizaciones para ahorrar. Podría afectar a 5.600 puestos de trabajo y tendría impacto en la siderurgia asturiana. La medida afecta a funciones de apoyo que se trasladarían principalmente a India, aunque las más sensibles irían a Polonia.

Durante el Consejo de Empresa Europeo extraordinario celebrado hoy, la dirección europea de ArcelorMittal anunció el inicio de una nueva fase de análisis con el objetivo de deslocalizar masivamente las funciones de apoyo en todas las entidades europeas del grupo.

Este proyecto afecta a cerca de 5.600 puestos de trabajo repartidos en 20 países, cuando aún está en marcha un plan de deslocalización anterior, que supone el traslado de entre 130 y 150 empleos en Asturias y que se amplía. Según el comité europeo de ArcelorMittal "esta decisión constituye un nuevo ataque frontal contra los trabajadores europeos, sin balance, sin evaluación y sin consideración por las consecuencias humanas, sociales e industriales. Un impacto que va mucho más allá de los puestos de trabajo directos".

Desde el comité destacaron que cada puesto de trabajo suprimido en ArcelorMittal conlleva pérdidas de puestos de trabajo indirectos, en particular en la subcontratación, muy movilizada en las funciones de apoyo. Esto se refiere en particular a personal informático (mantenimiento de sistemas, ciberseguridad, soporte de aplicaciones, infraestructuras) y proveedores de ingeniería, servicios, logística, consultoría y mantenimiento.

Según el comité, esta política debilita la continuidad operativa, la seguridad de los sistemas y los datos, la calidad del soporte a las plantas industriales y la capacidad de respuesta ante incidentes, "cuya reciente repetición ya pone seriamente en tela de juicio la estrategia del grupo". "Deslocalizar masivamente las funciones de soporte supone desconectar las decisiones y las competencias de la realidad sobre el terreno", señalaron fuentes del comité, que exigieron el cese inmediato de cualquier nueva deslocalización hasta que los planes en curso hayan concluido y se hayan evaluado.

Fuentes de ArcelorMittal señalaron que se está analizando la posible ampliación del alcance de su proyecto de transformación de las funciones de soporte, con el objetivo de avanzar en la optimización y estandarización de actividades que actualmente se desarrollan de manera fragmentada en distintos centros de Europa.

"Esta reflexión contempla, entre otras iniciativas, la creación de un hub de servicios empresariales en India y la ampliación del centro de excelencia de servicios empresariales que la compañía ya opera en Polonia. Ambas medidas contribuirían a reforzar un modelo de negocio sostenible para ArcelorMittal Europa, alineando su desempeño con el de otras grandes empresas del sector y aprovechando el talento global, procesos modernos y tecnologías avanzadas de información, automatización e inteligencia artificial para ofrecer servicios fiables y de alta calidad", señalaron fuentes de la compañía, que añadieron que el proceso se encuentra únicamente en una fase de análisis a nivel inicial.