De becar a universitarios a ayudar a conseguir un empleo: las alianzas de Veolia y Cruz Roja

Las alianzas entre Veolia (grupo al que pertenece Hidraqua), Cruz Roja, con la colaboración de las administraciones públicas y de otras empresas de la provincia de Alicante han logrado avanzar en la inclusión de los colectivos más vulnerables en el ámbito educativo y en el mercado laboral. Así ha sido puesto de manifiesto en el cierre del “IV Foro de Empresas” en el que sus artífices pusieron el acento en "hacer pueblo", con la colaboración público-privada para llegar cada vez a más beneficiarios, transformar sus vidas y prepararlos para que dejen de depender de las ayudas sociales.

Uno de los ejemplos de la estrecha colaboración entre la empresa líder en la gestión del agua ha sido la puesta en marcha de un programa, cocreado con Cruz Roja, que ha ofrecido acompañamiento educativo y en competencias en Alicante a 60 usuarios del Fondo Social durante 10 meses, es decir, a personas que tienen bonificadas las tarifas del agua al encontrarse entre los colectivos vulnerables. Una formación en un oficio que ha permitido una inserción laboral del 50 % de los participantes, según Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad Veolia en Comunidad Valenciana.

En el ámbito de las oportunidades educativas, el grupo ha puesto en marcha las becas jóvenes talento para universitarios, que cubren gastos materiales y de estudio (1.500 euros anuales) y tasas de matrícula si no tienen beca, además de haber fomentado la formación de jóvenes en ciclos formativos de gestión del agua para facilitarles encontrar empleos de calidad.

Foto de familia del IV Foro de Empresas de Veolia y Cruz Roja, en Alicante / HECTOR FUENTES

"La empleabilidad y la inclusión social es clave para dar trabajo a las personas y sacarlas de la exclusión social", destacó Navarro, quien puso, además el foco en la empleabilidad e inclusión social, destacando "la implicación empresarial en el empleo no sólo como un beneficio económico, sino como una forma activa de colaborar socialmente".

La representante de Veolia también resaltó "el bienestar interno como aspecto al que las empresas están dirigiendo ya su mirada en el interior de sus organizaciones, entendiendo que el éxito empresarial también depende del bienestar de sus personas trabajadoras"y resaltó "la sostenibilidad y el impacto local, aspectos ambos aspectos fundamentales para garantizar la perdurabilidad económica futura". Por último, trasladó a las empresas la importancia de la comunicación de todas sus acciones de responsabilidad social corporativa "como herramienta para dar visibilidad a las iniciativas y proyectos de colaboración que se ponen en marcha y su capacidad de multiplicar el impacto de la solidaridad".

53.000 socios

En esta línea, María José Beltrán, secretaria provincial de Cruz Roja Alicante, ahondó, junto al presidente provincial, Francisco Galvañ, en la necesidad de las alianzas con las empresas y admiistraciones públicas, porque "la responsabilidad social es una oportunidad para devolver a la sociedad lo que ellos les dan". En este contexto, la entidad llega a 128.000 personas en Alicante y proporciona más de 578.000 respuestas en contextos de emergencia por temperaturas extremas, climatología adversa y catástrofes.

En la provincia de Alicante, la labor de Cruz Roja es posible gracias a la contribución de 9.031 personas (entre voluntariado y colaboradores asimilados) y 53.000 socios y socias, apoyadas por el trabajo de cerca de 1.500 personas especialistas en diferentes ámbitos sociales, sanitarios y de gestión.

Según Beltrán, la soledad no deseada, tanto en personas mayores, como en migrantes, jóvenes y víctimas de violencia de género, junto a los problemas de salud mental, son los que más preocupación están generando entre la población y en los que la ONG está poniendo el foco con sus últimas iniciativas.

Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad Veolia; Francisco Galvañ, presidente provincial Cruz Roja y María José Beltrán, secretaria provincial Cruz Roja / HECTOR FUENTES

Próxima parada: Valencia

A lo largo de 2025 y dentro de esta cuarta edición, se celebraron cuatro encuentros en los municipios de La Vila Joiosa, Almoradí, Guardamar e Ibi, en los que participaron representantes institucionales, empresariales y sociales con el objetivo de buscar sinergias, compartir experiencias y plantear nuevas acciones vinculadas a la responsabilidad social corporativa.

En este sentido, Martín Sanz, director de Comunicación de Veolia en Comunidad Valenciana ha destacado que "el éxito de esta iniciativa ha tenido como consecuencia más directa la apuesta conjunta por continuidad de la misma en 2026, para lo que estamos ya trabajando en replicar este modelo en diferentes municipios de la provincia de Valencia, junto a destacadas empresas locales".