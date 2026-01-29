Los trabajadores de Castilian reclaman la reversión del ERE que afecta a un centenar de empleados

Más de un centenar de trabajadores, el 100 % de la plantilla, ha secundado este jueves el paro convocado por los sindicatos UGT, CCOO y CGT frente a la sede de Castilian en el Parque Empresarial de Elche. La empresa del grupo Kordian presentó el pasado diciembre un ERE que afetcta a 104 empleados, más del 60 % del actual equipo operativo. Ante la falta de explicaciones por parte de la mercantil, el Comité de Empresa ha protestado como medida de presión para que la dirección de la empresa reaccione y dé marcha atrás en la medida, al tiempo que han pedido conocer el motivo real de esta drástica reducción de puestos.

Este viernes hay convocada una nueva reunión dentro del periodo de consultas y los representantes de los trabajadores la consideran como una última oportunidad para conocer la rescisión de los contratos. Desde el Comité, las responsables han denunciado que el Expediente de Regulación de Empleo no tiene justificación en Castilian, porque el grupo empresarial que se dedica a la atención telefónica está lanzado otras ofertas o convocatorias de contratación.

Un momento de la protesta en las puertas de Casilian en Elche. / INFORMACIÓN

En este sentido, el Comité ha leído en la protesta una manifiesto en el que denuncian, no solo la medida, sino también las formas que se han empleado. En primer lugar, se ha recordado la incertidumbre que han generado a estas familia la decisión que se anunció las pasadas navidades. En ningun momento se nos explican los motivos", han reiterado. "Tras varias reuniones, lo único que tenemos claro es que se quiere destruir nuestra estabilidad laboral tan necesaria en estos momentos para todos. Estamos disconformes y seguiremos luchando hasta el final. Exigimos que se recoloquen a los trabajadores de cada campaña en un 100 % y si no caen del burro, haremos y llegaremos hasta donde haga falta para salvar nuestros puestos de trabajo, que son el sustento de nuestras familias".

Sin contestación municipal

Las consultas concluirán el próximo domingo 1 de febrero y, desde el Comité de Empresa han lamentado que el Ayuntamiento de Elche no se haya interesado por el futuro de más de un centenar de trabajadores. Aseguran que se han remitido tanto correos como información al área de Empleo municipal y que hasta el momento, no han recibido ni llamadas ni contestación.

El malestar ha ido en aumento durante la jornada de protesta, porque, según señalan los sindicatos, desde Castilian se ha enviado una encuesta para conocer las salidas voluntarias que ha producido momentos de dudas y mayor preocupación entre la plantilla. En este caso, las representantes de los tres sindicatos se han visto obligadas a informar y explicar los derechos que les asisten ante un ERE que consideran injustificado.