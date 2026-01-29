La tractorada bloquea Alicante como muro de contención a Mercosur

Con más de una hora de retraso sobre el horario previsto, la tractorada ha arrancado este miércoles en Alicante tras un incidente con la Guardia Civil relacionado con una matrícula, que ha retrasado la llegada de varios convoyes procedentes de Elche.

Tras la llegada de la caravana procedente de Castalla, la larga fila de tractores y furgonetas de agricultores han empezado a tomar posiciones en el centro de Alicante, bloqueando las principales arterias comerciales en el entorno de la avenida de Aguilera.

Los vehículos, muchos de ellos adornados con pancartas, han exhibido mensajes contra el acuerdo comercial de Mercosur y en defensa del sector primario, denunciando una competencia que califican como desleal.

Desde Asaja Alicante, han indicado la participación inicial de unos 200 vehículos, a la espera de la llegada del convoy más numeroso, procedente de la Vega Baja, que a las 11.30 horas todavía se encontraba en ruta.

Los primeros en llegar han sido los apicultores, algunos procedentes de la Marina Alta, y profesionales que venían por su cuenta. Es el caso de Héctor Fernández que salía a las 9.30 horas desde Guardamar. El agricultor se dedica a las hortalizas y este año ha visto sus ingresos mermados gravemente porque los boniatos que cultivan se vieron afectados por una plaga de Egipto. Los tratamientos fitosanitarios y las limitaciones del uso de productos para controlar estas enfermedades es una de las demandas del sector primario.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha calificado la movilización como “histórica” y ha reclamado a los responsables europeos y nacionales que rectifiquen sus políticas comerciales y agrícolas ante una situación que, según el sector, pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.

A las 13.04 horas, ha salido el último tractor desde la avenida de Aguilera, cerrando una caravana que se ha prolongado durante más de 20 minutos. El avance del convoy ha permitido abrir de manera parcial y provisional la circulación en Óscar Esplá y en la avenida de Salamanca.

El ruido de los pitos ha acompañado el recorrido por las principales vías comerciales, que ha transcurrido con normalidad. La cabecera de la tractorada ha entrado en Maisonnave, donde algunos viandantes han respondido con aplausos al paso de agricultores y ganaderos.

