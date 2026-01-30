Ana Berenguer se incorpora a la Fundación Conexus como directora adjunta

La Fundación Conexus contará con la alicantina Ana Berenguer para relanzar nuevos proyectos. La organización privada se ha convertido desde su creación hace más de 15 años en una plataforma de conexión y visibilización del ecoistema socioeconómico de la Comunidad Valenciana en Madrid. El anuncio se hará oficial en breve y, de esta manera, la que fuera directora general de Planificación y Evaluciación del Ministerio de Vivienda hasta el pasado octubre asume un nuevo reto profesional que encaja con su propia trayectoria a caballo entre el sector público y privado.

El pasado junio, el valenciano Manuel Broseta renovó su mandato para los próximos tres años y cuenta como vicepresidentes con la también alicantina Asunción Martínez y el valenciano Carlos Mas. Broseta marcó como ejes de su presidencia promover la cultura del acuerdo, teniendo como retos reforzar el eje económico, institucional, social y cultural Madrid-Comunitat Valenciana; apoyar y visibilizar la innovación y el emprendimiento, así como reflexionar y realizar propuestas sobre grandes temas de repercusión nacional como la unidad de mercado, la mejora del estado autonómico o la educación, que afectan de forma muy directa a toda la sociedad civil.

Con estos mimbres, Berenguer ha asegurado que tiene la "oportunidad para aportar su conocimiento de la Comunidad Valenciana y su experiencia en el desarrollo iniciativas de ciudad en Nueva York". La nueva responsable de la fundación estuvo en su etapa en el Gobierno de España al frente de la Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, un cargo que ocupó desde marzo de 2024 a octubre de 2025. En ese momento, Berenguer quiso poner fin a una etapa que definió como “intensa y grata”, al frente de una dirección general de nueva creación centrada en el diagnóstico y la evaluación de políticas públicas. La ex directora general indicó que su paso por este departamento le había permitido trabajar en un área “que preocupa a los ciudadanos y es prioridad del Gobierno de España”, con especial implicación en el plan estatal de vivienda y en la respuesta a emergencias como el realojo de familias afectadas por la dana del pasado año en Valencia.

En el centro de la imagen, Broseta en la asamblea en la que fue elegido el pasado junio. / INFORMACIÓN

Entre lo público y privado

Precisamente, en el Gobierno autonómico valenciano es donde la profesional reconectó con el territorio tras su paso por Nueva York. En València, desempeñó las funciones de directora general de Análisis y Políticas Públicas en la Presidencia de la Generalitat durante el último mandato del Botànic, en el equipo de Ximo Puig, y formó parte del grupo que gestionó la respuesta a la crisis sanitaria y económica derivada del covid.

Ana Berenguer es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y está especializada en Mercados Financieros y Administración Pública. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito del análisis y la evaluación de políticas públicas. Antes de incorporarse al Ejecutivo valenciano, trabajó casi una década en Estados Unidos, primero para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y después en el Ayuntamiento de Nueva York, donde llegó a ocupar la Vicepresidencia del Área de Análisis Económico, dirigiendo un equipo de investigación sobre impacto de programas públicos y desarrollo económico. En España, también ejerció como abogada en Garrigues, en Madrid.