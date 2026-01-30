El cambio en la Fed tumba a la plata, el oro y el Bitcoin: borra 600.000 millones en su peor desplome desde 2008
La plata acumula un retroceso del 30%, mientras el oro se desploma un 10% en su mayor retroceso desde la crisis financiera ante el temor a la pérdida de independencia en la Reserva Federal
Las materias primas han vivido un batacazo histórico a lo largo de la jornada este viernes tras el cambio de mando en la Reserva Federal (Fed) de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) este viernes y los temores de una pérdida de independencia dentro del banco central. La plata, que ha acumulado una revalorización del 58% desde inicios de enero, ha vivido su peor caída desde la crisis financiera de 2008, con retrocesos cercanos al 26% tras el cierre de los parqués europeos este viernes. El oro, por su parte, ha registrado caídas cerca del 10%. Los descensos han borrado más de 600.000 millones de dólares (505.452 millones de euros) en valor en apenas una jornada que ha espantado a los inversores.
El consenso de las firmas de análisis es que las fuertes caídas este viernes se deben a una confluencia de factores. Según el analista bursátil Adrián Hostaled, de XTB —el primer factor evidente dada su progresión reciente— es la recogida de beneficios de los inversores tras el fuerte rally experimentado por el metal, que llegó a tocar cotas de 120 dólares (101 euros) por onza. La recogida de beneficios de este viernes se enmarca dentro de la llamada debasement trade, una estrategia de inversión que se basa en una salida masiva de activos en Estados Unidos y mayor peso en los activos refugio.
Además, las caídas se producen ante un momento de otro cierre del Gobierno en Estados Unidos. Corre el reloj para los legisladores. Los Demócratas habían pactado evitar un cierre completo del Gobierno y abrir el grifo a más financiación esta semana, aunque el proceso legislativo se ha estancado. Esto quiere decir que, si la Cámara de Representantes no vota antes del límite de financiación, este viernes, la Casa Blanca se podría encarar a un cierre parcial a partir del lunes.
Nanette Abuhoff Jacobson, estratega de inversión global y multiactivos en Wellington Management, ha explicado que el oro no ha perdido brillo, y se trata de una recogida de beneficios tras un rally imparable. Entre ellos, señala que la Bolsa estadounidense es la que está más expuesta a riesgos económicos como la estanflación hasta los desafíos relacionados con la deuda. "Además de compensar potencialmente el riesgo bajista de la renta variable, el oro puede contribuir a cubrir otros riesgos, como la inflación y la depreciación de la moneda", ha explicado.
Las fuertes caídas llegan en un momento cuando la plata estaba tomando más protagonismo en los mercados. El rally imparable, cerca del 150%, ha superado incluso al oro, mientras gana más peso como un activo refugio. Claudio Wewel, estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable AM, prevé que la revalorización continuará, a pesar del traspiés de este viernes. "Observamos que la plata está ganando peso como metal monetario. En comparación con otras materias primas, su coste de almacenamiento es reducido y cuento con una larga trayectoria histórica como material clave en la acuñación de monedas". Además, Wewel ha comentado que la plata se ha posicionado como una alternativa asequible al oro en países clave como India y China. En el mercado de materia primas de Pekín, la plata cotiza con una prima cerca de los 10 dólares (8,42 euros) por onza sobre la cotización en Londres, el parqué de referencia.
Otro de los motivos principales del desplome del metal precioso es el cambio de rumbo en la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos. Tras varios meses de enfrentamiento entre Donald Trump y el gobernador actual del organismo, Jerome Powell, por la negativa de este último a bajar los tipos, como el presidente le exigía, Trump ha anunciado esta misma mañana su propuesta de nuevo líder para la Fed. Kevin Warsh, el elegido por la Casa Blanca para suceder a Powell. Ya formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011. En aquel momento dimitió del organismo tras criticar la continuidad de la política monetaria expansiva adoptada para apoyar la recuperación tras la crisis financiera de 2008.
Con la llegada de Warsh, el mercado descuenta ahora tipos de interés más altos durante más tiempo y un dólar más fuerte, que venía de marcar mínimos de los últimos cuatro años, reforzando además la imagen de independencia de la Reserva Federal tras la decisión de Powell de no rebajar los tipos, contra los deseos de Trump.
El verdadero rally de la plata comenzó en el mes de julio del año pasado, tras varios años fluctuando entre los 20 y los 30 dólares. El 1 de agosto de 2025, la plata cotizaba en los 39 dólares (32,82 euros) por onza. Comparando dicha cifra con su punto álgido, de 120 dólares (101 euros), registrado el pasado jueves, el metal acumuló una revalorización superior al 200% en menos de medio año.
