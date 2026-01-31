Cala Natura: la triple alianza empresarial detrás del nuevo resort de lujo en Benissa

En la reciente Feria Internacional de Turismo, se vio que el sector hotelero afrontaba un año de inversiones. Una semana después, se sella una alianza en la provincia de Alicante que supondrá una inversión 50 millones de euros para levantar un "boutique resort" en la Marina Alta. Alicante Global Group (AGG) y TQ Invest Pro han alcanzado un acuerdo estratégico con la multinacional dubaití, Sunset Hospitality Group (SHG) para sacar adelante el proyecto Cala Natura Mediterranean que se levantará en Benissa.

La iniciativa operará bajo la marca Mett Cala Natura y se integrará en la cartera internacional de SHG, considerado uno de los grupos más dinámicos del sector en el ámbito internacional. El establecimiento está dentro de la "categoría de 5 estrellas lujo lifestyle" y fuentes de la empresa detallan que contará con 80 suites de lujo, espacios de restauración gourmet, zona wellness, spa, gimnasio y todos los servicios asociados a un complejo de este nivel, al tiempo que se preservará la identidad mediterránea.

El inicio de las obras de Cala Natura Mediterranean Boutique Resort está previsto para principios de este año y por un plazo de dos años. Desde empresa inmobiliario alicantina, se ha apuntado a la creación de "más de 150 empleos directos durante la construcción y unos 80 puestos estables tras su apertura. El impacto alcanzará también a proveedores y servicios locales, dinamizando el tejido empresarial y reforzando el posicionamiento de la zona para el turismo premium". Por su parte, desde AGG se destaca su "compromiso medioambiental: integración de zonas verdes, eficiencia energética, materiales responsables y respeto por el entorno natural y cultural de Benissa".

Recreación del área de piscina del nuevo hotel en Benissa. / INFORMACIÓN

Actores en el sector lujo

La compañía inmobiliaria Alicante Global Group se posiciona como uno de los actores relevante en el desarrollo de proyectos premium y residencial de lujo en la Costa Blanca. Como nota corporativa, AGG señala la importancia de la "integración territorial y dotándolas de un valor diferencial en su conjunto, tanto al tejido social como el geográfico de la zona. Su objetivo es crear espacios que enriquezcan su entorno de manera integral".

Jaime Buxó, CEO de la división Sunset Hotels & Resorts, comentaba tras la firma que "este acuerdo con AGG refuerza nuestra estratégia de crecimiento en destinos enclaves mediterráneos. Cala Natura Mediterranean Boutque Resort, representa un proyecto que encaja perfectamente con nuestra visión: crear espacios que combinan el lujo contemporáneo con el alma del entorno. Nos ilusiona llevar la filosofía Mett en el norte de la Costa Blanca de la mano de un partner como AGG".

Respecto al socio internacional, cabe destacar que SHG tiene presencia en más de 26 países y opera en más de 91 proyectos que incluyen hoteles y resorts, restaurantes, "beach clubs, nightclubs, centros de fitness y bienestar". Entre sus marcas de ocio, destaca Mett Hotels & Resorts, con la cual ya gestionan establecimientos en Dubai, Singapur, Milán, Londres, Bodrum, Barcelona, Marbella o Ibiza entre otros. Se caracterizan por ofrecer "experiencias contemporáneas de lujo relajado, integradas con la cultura local, el diseño y la sostenibilidad".