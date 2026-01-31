Transportes avanza con una nueva adjudicación en el tramo del Corredor Mediterráneo en Alicante

Adif ha adjudicado el suministro de nuevos materiales de vía para la implantación del ancho estándar en el tramo La Encina-Bifurcación Alicante. La actuación está enmarcada en el desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. En concreto, ha adjudicado el suministro y transporte de balasto para la adaptación del trayecto La Encina-Estación de Elda por un importe de 3,44 millones de euros.

La adaptación al ancho internacional del tramo que discurre por la provincia alicantina permitirá contar con el denominado tercer carril y posibilitará la nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros de longitud. En el desarrollo, la actuación enlaza con otra estratégica implantación relacionada con el tercer hilo entre La Encina y la bifurcación a Xàtiva, en su conexión con el baipás de Almussafes-València Font de Sant Lluís.

Mapa del Corredor Mediterráneo entre Alicante y Valencia. / INFORMACIÓN

Continuidad mercancías

La puesta en marcha de esta infraestructura hará posible que los trenes de mercancías tengan continuidad en ancho estándar, tanto en dirección sur -conectando con Andalucía y Murcia- como hacia el norte, con la Comunidad Valenciana, Catalunya y el resto de Europa. Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la obra está considera como estratégica para el desarrollo de la configuración del Corredor Mediterráneo en el sureste de la autonomía valenciana y el impulso al transporte ferroviario de mercancías.

Además, el anuncio significa dar continuidad y avanzar en uno de los puntos de conexión clave también para el puerto de Alicante. En el último año, Adif ha ido informando de los pasos que se van dando en este nodo logístico que articula el paso entre las dos comunidades autónomas y, sobre todo, culminará la apuesta por los grandes convoyes de mercancías, una demanda empresarial que se ha expuesto en reiteradas ocasiones y ligada a la competitividad de las terminales portuarias y a las propias empresas.