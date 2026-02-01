Aiudo, la startup de atención social que se prepara para el cuidado a pacientes con ELA

Los servicios sociosanitarios en España están en manos de grandes compañías, pero existe un porcentaje minoritario cubierto por pymes. Aiudo tiene un uno por ciento del mercado de los servicios de empleados de hogar y atención domiciliaria. Su facturación supera los 3 millones de euros y cuenta con presencia en más de 300 municipios.

Pero, a pesar de su dimensión, el proyecto llega a su décimo aniversario dando muestras de solidez y dando la razón a quienes apoyaron a sus fundadores Daniel Ibiza e Ignacio Guarinos, hace 10 años, que en este sector es mucho. La iniciativa nació a partir de tener de que el primero tuviera que enfrentarse al cuidado de uno de sus familiares en Alcoy, una localidad del interior de Alicante, lejos de los servicios de las grandes ciudades. Así la necesidad se transformó en un proyecto que pasó por el paraguas financiero de Lanzadera, vehículo de apoyo al emprendimiento de Juan Roig, e inició una carrera propia en València.

Con un modelo escalable, Ibiza explica que al principio se centraron en automatizar y digitalizar el proceso administrativo que acompaña la atención a personas que necesitan diferentes cuidados o ayudas. Después se dio el paso para estandarizar el reclutamiento de personal, quizás la parte más complicada. “Llegamos a diseñar un test con 288 preguntas, pero nos dimos cuenta de que era un horror. Ahora con la inteligencia artificial hemos simplificado ese proceso. Observando distintos patrones y haciendo una serie de preguntas, se puede llegar a las mismas conclusiones”, comenta el CEO. Ahora cuenta con una bolsa de cuidadores que cifran en 60.000 personas y la selección, junto a este filtro inicial, se hace caso a caso para buscar afinidades.

Actualmente, la plantilla está compuesta por 200 personas, 20 son perfiles diferentes situados en oficina que van desde informáticos, psicólogos, administrativos, marketing, entre otros; y el grueso son auxiliares, según comenta Guarinos, director de operaciones. Ambos subrayan que su andadura ha pasado por muchas etapas. De hecho, en los últimos años, tuvieron que hacer frente a contrarrestar la exposición de demanda de cuidadores con la pandemia. “Crecimos muy rápido”, apunta Daniel Ibiza; pero en dos años se reajustó interna y económicamente.

Dos enfoques y un futuro

“En empleo doméstico, estamos en toda España; pero en el SAD es más complejo porque necesitas acreditación por parte de cada autonomía. Estamos pendientes de conseguirla en Cataluña y Castilla y León, en esta última prestamos servicio privado; pero confiamos en obtener en breve”, señalan; aunque pronto matizan que son autorizaciones anuales que se han de renovar, lo que redunda en la carga administrativa asociada a dos servicios diferentes y perfiles distintos. Su implantación se centra, no obstante, en dos comunidades: la valenciana y la madrileña que sostienen aproximadamente el 50 % de su cifra de negocio.

La estimación es que por sus ficheros han pasado más de 20.000 personas como clientes. La rotación es una cuestión intrínseca a la demanda y a la oferta del sector. Guarinos detalla como las necesidades de personas mayores cambian de un día para otro y cómo estas circunstancias les obliga a ser flexibles y contar con perfiles profesionales diferentes. “El 95 % son mujeres de edades comprendidas entre los 45 y 65 años. Esta edad baja a los 30 a 45 años si nos referimos a cuidadores de dependencia”.

En este complejo y sensible servicio, Aiudo trabaja desde hace tiempo con las asociaciones de pacientes con ELA. Los familiares lograron contar con el respaldo legislativo, pero mientras se desarrolla el reglamento, la empresa se prepara para atender a una población que precisa, en su opinión, la creación de una figura específica entre lo social y lo sanitario. “En la actualidad, hay una trampa legal de tal manera que muchas personas con ELA están siendo atendidas por familiares hasta el extremo, te podría decir que hay niños haciendo de enfermeros”, revela Ignacio Guarinos.

Los duros contextos que describen no son una gota en el océano, los cuidados requieren atención prácticamente 24 horas y traducido a costes el director indica una cifra aproximada: 15.000 euros al mes. ¿Qué familia se lo puede permitir?, se preguntan. “Estamos a la expectativa para ver qué herramientas nos da la ley, si aparece esta figura interna, y por otro, estamos en conversaciones con empresas del ramo sanitario para poder articular la atención”, comenta. En cualquier caso, la previsión procede de la falta de enfermeras en España. El propio colegio ha estimado que hacen falta unos 10.000 profesionales.

Noticias relacionadas

A priori, será un nuevo hándicap que les convierte en empresa pretendida, pero, a fecha de hoy, sus fundadores aseguran que solo escuchan. La hoja de ruta está definida y pasa por fortalecer la presencia en España y retomar la apertura del mercado inglés al que llegaron hace unos años, pero que dejaron en “standby” por el brexit y ahora es un hilo activo con pocos servicios y un potencial por delante.