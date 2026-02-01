¿Harto de dar vueltas con el coche? Esta es la app alicantina que te ayuda a buscar aparcamiento

Es la pesadilla de cualquier conductor. Dar vueltas y vueltas por el centro de la ciudad sin encontrar ni un solo hueco libre para aparcar. Una situación que, además del gasto que supone el consumo de combustible y de la pérdida de tiempo, suele acabar con la paciencia del afectado y provocar una cantidad considerable de estrés.

Es lo que le ocurría al arquitecto albaceteño Antonio Sáez, que no acababa de entender cómo era posible que, con los tiempos que corren, todavía no existiera ninguna aplicación que ayudara a localizar las plazas de aparcamiento libres en una zona determinada. Así que decidió levantar el teléfono y hablar con su amigo Ángel Pérez, un antiguo compañero de carrera en la Universidad de Alicante que decidió reconvertirse en programador informático.

Así fue como nació La Propina, una aplicación que fomenta la colaboración entre conductores para ayudar en esta tediosa tarea. "Al final es llevar lo que hacemos siempre a la tecnología. El típico '¿te vas?', que preguntamos cuando vemos a otro conductor acercarse a un coche que está aparcado", explica Sáez.

El funcionamiento es bastante sencillo. Cuando alguien va a dejar su plaza de aparcamiento en la vía pública lo comunica a través de la aplicación con un simple click. De esta forma, los usuarios que estén en la zona y busquen donde aparcar saben dónde va a quedarse una plaza libre.

La aplicación, además, indica las características del automóvil que se marcha, de forma que el resto de conductores pueden hacerse una idea de si su vehículo cabrá en el hueco. Si les interesa, basta con clicar en la chincheta que aparece en el mapa y el otro conductor esperará hasta que llegue para cederle el sitio.

Una imagen de la interfaz de la aplicanción. / INFORMACIÓN

Es más, una vez seleccionado, La Propina conecta directamente con Google Maps para indicar el recorrido, de forma que el otro conductor no deba esperar. "La idea es que, en el momento en que vas a ir a por el coche, lo comuniques y el otro conductor pueda llegar en esos minutos que siempre tardamos en ir, quitarnos el abrigo o cargar el maletero", explica su creador.

Pequeño incentivo

Para incentivar que los conductores estén dispuestos a tomarse la molestia de avisar dónde dejan una plaza libre, se les recompensará con un euro, de forma que obtengan un pequeño beneficio económico. Por su parte, los usuarios que busquen estacionamiento y lo encuentro pagarán dos euros, uno para sufragar la recompensa del otro conductor y otro para cubrir los gestores de la app.

Como ocurre con estas aplicaciones colaborativas, la clave está en lograr que exista una masa suficiente de usuarios para que el sistema sea eficaz. De momento, desde que la lanzaron en la Play Store a principios de este mes de enero ya han logrado unas 8.000 descargas, según sus creadores, de sitios tan distintos como Dublín -donde una amiga de los creadores la ha difundido entre sus amistades-, Madrid, Alicante o Toledo.

Sáez señala que, si tiene éxito, La Propina no solo tiene el potencial de ayudar a los miles de conductores que cada día recorren desesperados los centros de las ciudades en busca de un estacionamiento, también contribuirá a que el tráfico en estas zonas sea más fluido, al sacar de la circulación más rápidamente a estos vehículos.

Una medida que también favorecerá una reducción de la contaminación que sufren estos espacios, en línea con lo que reclama la directiva europea y que obliga a las poblaciones de más de 50.000 habitantes a contar con Zonas de Bajas Emisiones.

Los dos socios han trabajado durante casi dos años en el desarrollo de su idea, que han patentado para protegerse de posibles plagios, hasta superar todos los requerimientos que impone Google para permitir su comercialización a través de la tienda de aplicaciones. Además, los fundadores de la firma también trabajan ya en la versión para teléfonos Iphone, que esperan lanzar el breve.