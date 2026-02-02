Organizaciones empresariales
La asamblea de Aepa nombra como directora a Ana Isabel Martínez
La Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante celebra este año su 30 aniversario
La asamblea de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA) ha celebrado su asamblea general anual en el año en el que se cumple el 30 aniversario de su fundación. Uno de los momentos clave de la jornada fue el anuncio del relevo en la dirección de la entidad. Ana Isabel Martínez Pérez, hasta ahora vicepresidenta segunda, que asume el puesto de nueva directora de la organización en sustitución de Carolina Martínez García, a quien la asociación ha agradecido su labor y compromiso.
Martínez Pérez es experta en administración y gestión de empresas, con especialización en comercio exterior, y encara esta nueva etapa con una visión estratégica orientada a reforzar el crecimiento, la innovación y la formación dentro de la entidad. “Asumo esta responsabilidad con ilusión y compromiso. Nuestra misión es seguir siendo una organización útil, innovadora y abierta al futuro de las empresarias alicantinas”, ha señalado Ana Martínez tras su nombramiento.
Efeméride
La significativa conmemoración ha contado con la presencia del presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, quien destacó la trayectoria de AEPA como organización empresarial femenina de referencia en la provincia.
Durante la Asamblea, la presidenta de AEPA, Marcela Fernández, hizo balance del ejercicio 2025, calificándolo como muy positivo. En palabras de Fernández, la asociación "sigue experimentando un crecimiento sostenido que se ha mantenido durante los últimos cuatro años, superando ya las 330 asociadas, lo que supone un incremento del 12 % respecto al año anterior”.
Además, desde la organización se ha reafirmado el papel de la asociación como interlocutora clave en los foros empresariales e institucionales de la provincia, participando activamente en el diálogo, desarrollo territorial y transformación con la vista puesta en fortalecer su impacto, ampliar su red de asociadas y seguir liderando el cambio empresarial en femenino en la provincia de Alicante.
