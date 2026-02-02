La banca se encamina a un nuevo récord de beneficio gracias al negocio internacional

La banca española apunta a haber cerrado el año 2025 con su tercer récord anual de beneficio consecutivo o, como poco, a haberse quedado muy cerca de conseguirlo. A falta de conocer los datos oficiales del cuarto trimestre, la información publicada por el Banco de España sobre la evolución de las cuentas del sector entre enero y septiembre indica que la mejora del negocio internacional logró compensar la ligera caída del resultado de la actividad en España, provocada por los recortes de los tipos de interés oficiales y del mercado. Las entidades viven un momento dulce, como los banqueros reconocen en público y en privado, y esperan que se prolongue al menos un par de ejercicios más, salvo sorpresa negativa que hoy no contemplan en su escenario central.

Los bancos, así, obtuvieron un beneficio neto de 31.354 millones de euros entre enero y septiembre del año pasado, 1.724 millones y un 5,8% más que en el mismo periodo de 2024. Teniendo en cuenta que en todos los trimestres de 2025 el sector ganó algo más de 10.000 millones, es bastante probable que el resultado entre octubre y diciembre le permitiera marcar un nuevo máximo histórico de beneficio en el conjunto del ejercicio (le bastaría con que supere los 8.019 millones). De ser así, batiría el récord de 39.373 millones de 2024, año en que se sobrepasaron los 32.470 millones de 2023, ejercicio en que, a su vez, se superó por primera vez el máximo histórico de la burbuja inmobiliaria (los 32.054 millones de 2007).

Más difícil parece que se bata la cifra de aquel pico de la burbuja si se tiene en cuenta el efecto de la inflación, que hace que una cantidad de hace años equivalga hoy en día a una cifra mayor (el beneficio de 2007 a precios a hoy sería de 45.164 millones). Pero hay que tener en cuenta que el resultado de aquel ejercicio es un punto de comparación un tanto engañoso, ya que estaba dopado por la burbuja del ladrillo y escondía las cuantiosas pérdidas que afloraron en los años siguientes, provocando la mayor crisis bancaria de la historia moderna española.

Grandes e internacionales

El incremento del beneficio de 2025, eso sí, se debió íntegramente a las grandes entidades (las consideradas significativas por el Banco Central Europeo: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca, KutxaBank, Ibercaja y Cajamar). Estos diez bancos aumentaron su beneficio en 1.810 millones de euros y un 6,7% entre enero y septiembre (hasta los 28.575 millones), mientras que el resto de entidades españolas lo redujeron un 1,3% (a 1.666 millones) y las filiales y sucursales de grupos extranjeros con presencia en España lo recortaron un 5,5% (a 1.113 millones).

El desglose de estas cifras refrenda que el incremento del beneficio se debe al negocio internacional. Así, solo el Santander, el grupo español con mayor negocio internacional con diferencia, mejoró su resultado en 1.028 millones entre enero y septiembre, lo que explica más de la mitad del incremento de las entidades significativas. El otro banco internacional español, el BBVA, lo elevó en 356 millones, mientras que las otras tres entidades con algo de negocio relevante en el extranjero (CaixaBank, Sabadell y Bankinter) lo aumentaron en 324 millones. En total, 1.708 millones.

Más concluyentes aún resultan las cifras del conjunto del sector en el mercado puramente español. Las entidades ganaron 22.585 millones en el país entre enero y septiembre del año pasado, 1.822 millones y un 7,5% menos que en el mismo periodo del 2024. En cualquier caso, sigue siendo una cifra notablemente más elevada de la obtenida en los nueve primeros meses de 2023 (18.193 millones) y la segunda más alta desde que el Banco de España empezó a recogerlo en 1992.

Ingresos, gastos y provisiones

En el negocio español, la caída de los ingresos por la bajada de los tipos de interés (-10%) y el aumento de los gastos (3,6%) solo se vio compensado parcialmente por las menores provisiones para afrontar pérdidas (-17%), lo que explica la caída del resultado. Si se suma el negocio internacional, la caída de ingresos fue menor (-6,5%) y los gastos bajaron (-1,8%), lo que sumado a las menores provisiones (-4,8%) explica la mejora del resultado. Además, los tipos se han estabilizado y los volúmenes de negocio están creciendo en algunas carteras, con lo que lo previsible es que el resultado del 2026 pueda mejorar si el entorno macroeconómico no se deteriora y la morosidad sigue controlada.

Todo ello ayuda a explicar la fuerte subida en bolsa de los bancos de los últimos dos años. La rentabilidad sobre el capital del sector, en esta línea, se situó en septiembre el 14,2%, con lo que se mantiene en la zona de máximos en que viene moviéndose en los últimos trimestres. Es cierto que en 2007 era más alta (19,9%), pero, de nuevo, entonces estaba dopada por la burbuja inmobiliaria. Además, los bancos tienen ahora mucho más capital que entonces (los fondos propios se incrementaron un 85% entre 2007 y el pasado junio, muy por encima del aumento del 31% de los activos).

Por ponerlo en perspectiva, además, la rentabilidad sobre el capital del sector es ahora el doble de la que había antes de la pandemia (7,1% en 2019), ya que entonces los tipos oficiales del BCE estaban en el −0,50% y ahora se encuentran en el 2%, pese a haber bajado desde el 4% que alcanzaron en septiembre de 2023. Dicha rentabilidad, asimismo, supera el coste de capital o "rendimiento requerido por los inversores para estar dispuestos a convertirse en parte de su accionariado", como lo define el Banco de España, que en junio lo calculó en entre el 7,5% y el 10,2%, en función del método de estimación.