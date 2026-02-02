Bettina Gallego Tolkmitt: "El triunfo no se mide en resultados financieros, sino en contribución social"

Durante más de catorce años, Bettina Gallego Tolkmitt desarrolló su carrera en la élite de la banca de inversión internacional como gestora de fondos en algunos de los mayores centros financieros de Europa. Hoy, su agenda profesional transcurre en un territorio distinto, el del liderazgo institucional consciente.

-¿Alguna vez se ha preguntado cuál el propósito de su vida?

Indagar e intentar responderse es fundamental, no solo para trascender más allá de la rutina, sino también para poder afrontar los retos que se nos presenten. Siempre me he cuestionado, ¿por qué me ha tocado ser “yo”? ¿Es casualidad o hay una razón detrás? Supongo que primero tenía que sentirme satisfecha en el plano material, demostrarme a mí misma y a los demás que lograba el éxito en planos más convencionales, para luego estar preparada para lanzarme a la búsqueda del sentido de la vida.

-Creo que solía encantarle su profesión

Tuve la inmensa fortuna de ser elegida para cursar un máster en Wharton, en EE. UU. Después, pude comenzar mi carrera en JP Morgan y continuarla en Goldman Sachs, en Londres. Fueron experiencias maravillosas. Aún así, tras más de catorce años como gestora de fondos en banca de inversión, un día todo cambió.

-Fue durante una conferencia que impartió en la Bolsa de Barcelona sobre macroeconomía y recomendaciones de inversiones. ¿Qué pasó?

Algo en mi interior hizo clic. Ví que realmente quería contarles a aquellos directivos algo distinto, que realmente les valiera para sus vidas. Después de muchos cursos de coaching, viajes de indagación (incluidos diez a la India y Nepal), el Camino de Santiago, meditación, retiros de silencio y de trabajar en el cultivo de nuevos hábitos, logré estar en paz conmigo misma y descubrí por fin la clase de impacto que esperaba generar. Quería unir el mundo empresarial con el espiritual trayendo a las corporaciones la sabiduría ancestral.

-Eso es muy valiente. ¿No le resultó complicado lanzarse a esa aventura con una hipoteca e hijos a su cargo?

Siempre es difícil dejarlo todo y reinventarse, pero cuando uno tiene clara la dirección que desea seguir... Hay que realizar algunos ajustes en cuanto a gastos, desprenderse de algunas propiedades y construir un colchón hasta producir ingresos trabajando de algo que nos llene más.

-Recientemente ha publicado la segunda edición de Éxito con sentido, distinguido con el sello Talento de la editorial Caligrama (Penguin Random House) ¿De qué trata el libro?

Es una aventura de transformación. Te insta a reflexionar sobre tu vida, te inspira en tu propio proceso y te guía en los cambios necesarios para lograr tus propósitos. El objetivo es que no seas la misma persona al terminarlo. Leí una reseña de un lector que decía: “Éxito con sentido me ha hecho recapacitar sobre mi vida profesional y personal, me ha dado claves y herramientas para estar motivado y crecer, me ha hecho preguntarme cuál es mi misión… Lo mejor es que es una aventura apasionante con viajes de exploración (incluso hacia la frontera con el Tíbet con Jesús Calleja) a la vez que un manual para transformarte paso a paso”.

-¿Qué es para usted el éxito?

Hace poco un amigo me contó que estaba preocupado porque veía que sus compañeros eran más exitosos que él. Yo le respondí: define el éxito, ¿Crees que ellos tienen tiempo para disfrutar con sus hijos? ¿Cuándo habrá sido la última vez que han podido desconectar en sus vacaciones? ¿Qué aportan al mundo? Para mí el éxito es estabilidad, libertad, equilibrio, aprendizaje, desarrollo, contribución…

-Usted habla de “ejecutivos con alma” y “liderazgo con valores”, cuéntenos en qué consisten estos dos conceptos

Un líder con principios, que pone su corazón en todo lo que realiza, que guía e inspira, y que lo hace con las necesidades humanas y el beneficio de la sociedad siempre en mente.

-¿Cómo se halla la paz interior? ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos podría dejar?

Una vez me preguntaron qué era la seguridad, y me salió contestar: “no depender de nada externo, ya que es efímero”. Alcanzamos la verdadera sensación de tranquilidad cuando aceptamos las cosas como son, sin apegos ni rechazos, haciendo lo que está en nuestra mano y confiando en que el resultado será el adecuado para nuestro crecimiento o evolución. Lo anhelado nos ocurrirá cuando estemos listos. Mientras, se pueden hacer cosas que nos conecten con nuestra esencia, como yoga, meditación, artes marciales o, simplemente, pasear por la naturaleza.