La Costa Blanca promociona sus campos de golf en Canadá

La Costa Blanca busca nuevos perfiles y, en esta ocasión, ha querido aprovechar el reclamo de sus campos de golf para atraer a turistas desde el otro lado del Atlántico. En concreto, desde Canadá, donde los responsables del patronato de turismo que depende de la Diputación Provincial han participado este fin de semana en el Toronto Golf & Travel Show.

La presencia de la Costa Blanca en este certamen, posicionado como una de las ferias especializadas más relevantes del país, se ha realizado en colaboración con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana y la Oficina Española de Turismo en Toronto. Se trata "de una acción conjunta que permite reforzar la visibilidad del destino y poner en valor una oferta especializada, competitiva y alineada con las demandas del mercado canadiense", ha puntualizado el director del organismo turístico de la Diputación, José Mancebo.

La participación del Patronato Provincial de Turismo se enmarca dentro de la estrategia de promoción internacional del ente, orientada a captar nuevos perfiles de visitantes, impulsar mercados de largo radio y reducir la estacionalidad turística.

Mayor gasto

"El turismo de golf se presenta como un eje clave en este objetivo, al atraer a un visitante con mayor gasto medio, estancias más largas y una elevada fidelización hacia el destino", ha detallado el director del Patronato Costa Blanca quien ha asegurado que la provincia de Alicante "cuenta con una oferta de golf consolidada y de calidad, respaldada por una climatología privilegiada durante todo el año, una amplia red de campos de golf de primer nivel y una excelente conectividad aérea".

Otro momento de la feria. / INFORMACIÓN

A estos elementos se suma, "una completa propuesta complementaria de gastronomía, cultura, naturaleza y ocio que permite ofrecer experiencias integrales tanto a golfistas como a sus acompañantes", ha concretado.

Durante el Toronto Golf & Travel Show, el organismo de la Diputación de Alicante ha mantenido contactos tanto con profesionales del sector turístico como con el público final, presentando el destino como una alternativa competitiva y diferenciada frente a otros enclaves internacionales de turismo de golf.

Finalmente, Mancebo ha insistido en que, gracias a esta cita, "la Costa Blanca continúa avanzando en su estrategia de internacionalización, apostando por productos especializados que fortalecen la competitividad del destino y consolidan un modelo turístico más sostenible, diversificado y alineado con las nuevas demandas del viajero internacional".