Empresas
Elon Musk fusiona la aeroespacial SpaceX con la 'startup' xAI
EFE
Nueva York
El magnate multimillonario Elon Musk anunció este lunes que ha fusionado su empresa aeroespacial SpaceX con su 'startup' de inteligencia artificial (IA) xAI.
"SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma líder mundial de información en tiempo real y libertad de expresión", apuntó Musk en un comunicado.
- Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Nicasio Camilo Jover: la calle olvidada de Alicante que recuerda a otros tiempos
- Renfe sustituye trenes por autobuses desde Alicante por nuevos cortes en la red ferroviaria
- Así puede sancionar la Justicia a los propietarios de viviendas protegidas en Alicante si se demuestran irregularidades
- Cómo acceder a una vivienda protegida en Alicante: así es el procedimiento de la Generalitat que Barcala pide modificar
- Más de 200 trabajadores de la limpieza denuncian estar trabajando en Alicante pese a la alerta por viento
- Jubilación en 2026: quiénes podrán acceder al 100% de la pensión contributiva
Sotodoce Abogados & Economistas: soluciones jurídicas y económicas con compromiso y profesionalidad
Ofrecido por