Un estudio de la UA multiplica por 60 la población de gamba roja que calcula Europa en la provincia

Sesenta veces más. Esa es la diferencia entre la cantidad de gamba roja existente en aguas de la provincia de Alicante y la que estima la Comisión Europea. Así lo señala un estudio realizado por la Universidad de Alicante (UA) por encargo de la Diputación, el cual también subraya que la gamba blanca y la pescadilla presentan volúmenes mucho más elevados que los que estiman las autoridades comunitarias. El informe cuestiona abiertamente el método de medición que utiliza Bruselas, y en el cual se basan los recortes que está aplicando al sector.

Los recortes a la pesca de arrastre del Mediterráneo, justificados en criterios de sostenibilidad, arrancaron hace seis años. Desde entonces, y de forma paulatina, las embarcaciones han pasado de faenar 240 días al año a solo 143, un drástico hachazo que, de haberse cumplido la propuesta planteada tanto para 2025 como para 2026, que implicaba solo 27 días de trabajo, ya habría supuesto la sentencia de muerte definitiva. La situación para el sector, en cualquier caso, continúa siendo crítica, especialmente para el de la provincia, que cuenta con una flota de arrastre de 112 embarcaciones, la más extensa del litoral mediterráneo español.

Los asistentes a la presentación del estudio en el Palacio Provincial. / PILAR CORTES

En este contexto, y con el objetivo de realizar una radiografía lo más aproximada posible a la realidad de la pesca de arrastre alicantina, la Diputación encargó un estudio a la UA, cuyos resultados se han dado a conocer este lunes en un acto celebrado en la sede de la propia institución provincial. Un informe realizado por los profesores Just Tomás Bayle-Sempere, catedrático de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, y Mari Ángeles Castro López, doctora en Ciencias Matemáticas, que apunta en la misma dirección que el seguimiento que un equipo de la propia UA viene realizando para la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y pesca, bajo la dirección del también catedrático José Sánchez-Lizaso, en el sentido de que las pesquerías se están recuperando.

El trabajo ha tomado como base las capturas en las cofradías de Santa Pola, la Vila Joiosa, Calp y Dénia, y pone en evidencia que existe una gran diferencia entre las estimaciones de población en las que se basa la UE y las que revela el informe universitario. Según ha explicado Bayle-Sempere, los cálculos comunitarios tienen como base un sistema denominado Medits, según el cual habría 1,5 kilos de gamba roja por kilómetro cuadrado, un dato que contrasta abiertamente con los 91 kilos que el informe de la UA establece, por ejemplo, para Santa Pola.

También es enorme la diferencia existente en la gamba blanca, con 4 kilos por kilómetro cuadrado frente a los 133 calculados en Calp, y en la pescadilla, con 10 kilos frente a 133 estimados en Santa Pola. En la única especie en que el cálculo comunitario es mayor es en el del salmonete, con 35 kilos frente a los 24 que se calculan también en aguas santapoleras.

La gamba roja está en el centro de los estudios. / E. P.

Estas diferencias, explica el catedrático, "nos llevan a la conclusión de que el sistema de medición Medits no es eficiente y subestima en muchos casos las poblaciones de especies marinas". A la hora de analizar los motivos, Bayle-Sempere hace referencia a cuestiones como que se realiza una distribución homogénea de las especies, cuando estas pertenecen a caladeros concretos, y que solo se mide un tipo de aparejo, cuando para cada especie los pescadores utilizan aparejos distintos.

El profesor también discrepa en cuanto a la velocidad de las embarcaciones que se toma como referencia, así como con la época del año en la que se llevan a cabo las mediciones. "Se realizan en junio, cuando, por ejemplo, es un momento en el que hay menos capturas de gamba por el propio comportamiento de la especie", enfatiza. Bayle-Sempere, asimismo, subraya que la metodología que se utiliza "no está validada" y que hay una protocolización muy rígida, lo que se traduce, insiste, en que "sea un sistema ineficiente".

Para el autor del informe resulta evidente que se tienen que introducir cambios en el sistema de medición, incluso utilizando a las embarcaciones pesqueras como plataformas científicas, dado que, indica, "es lo más fiable". De hecho, remarca, solo con las capturas que se realizan ya se pone de manifiesto que los cálculos no concuerdan con la realidad. "¿Cómo se va a sacar del mar más de lo que hay?", se pregunta.

Sostenibilidad

El informe, con todo, también aboga por una transición hacia la sostenibilidad, con iniciativas como la mejora de la gobernanza, la zonificación de las áreas de pesca con vedas permanentes y temporales para proteger los procesos ecológicos, la coordinación entre cofradías y organismos científicos, o la racionalización del esfuerzo pesquero para acoplarlo al volumen de recurso disponible y la demanda del mercado.

Toni Pérez dirigiéndose a los asistentes a la presentación. / PILAR CORTES

La presentación se ha realizado en presencia de representantes de diferentes cofradías alicantinas, así como de responsables municipales, quienes han destacado la necesidad de trasladar estas conclusiones a las autoridades comunitarias para que obren en consecuencia. Justo a lo que se ha comprometido el presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien ha señalado que lo primero que se hará es comunicar los resultados a los diferentes partidos que integran la corporación provincial y, a partir de ahí, en íntima colaboración con el sector, trasladarlo a la Generalitat y a las diferentes administraciones públicas, especialmente a la Comisión Europea. "De lo que se trata es de ayudar a un sector fundamental para la provincia, el cual, además, siempre lo ha estado haciendo bien", ha aseverado.

También han asistido el diputado provincial de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor, y el director territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Juan Planelles, que han expresado su deseo de que este estudio sirva para que las políticas de la UE se ajusten a la realidad.