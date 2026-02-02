FEMPA celebra La Candelaria con las Jornadas Técnicas para instaladores de electricidad y telecomunicaciones

Durante la mañana del 3 de febrero, FEMPA va a celebrar las XVI Jornadas Técnicas para Empresarios Instaladores de Electricidad y Telecomunicaciones de la Provincia de Alicante, con motivo de la festividad de La Candelaria.

El sector se va a poner al día con FEMPA, de la mano de reconocidos y expertos ponentes.

Fieles a una ya larga tradición, FEMPA y su asociación provincial de instaladores eléctricos y de telecomunicaciones, ATELEC, van a celebrar el día de su patrona, La Candelaria, con unas jornadas que suponen un encuentro en el que se citan representantes de la Administración, proveedores y empresas del sector.

Retos y oportunidades

Todo ello, con un programa diseñado para abordar las inquietudes que surgen en la labor cotidiana de instaladores y mantenedores, así como los retos y oportunidades a los que se enfrentan.

FEMPA, como patronal de los instaladores, que aglutina a los profesionales y empresas instaladoras de la provincia de Alicante, reúne anualmente en este evento a todo el mundo de la Electricidad y las Telecomunicaciones, en un evento que desde hace ya dieciséis años convoca a todo el sector.

Estas jornadas ofrecen un completo programa que responde a las inquietudes manifestadas por los instaladores en su actividad diaria, y mediante el cual, proveedores y empresas colaboradoras aportarán directamente información, novedades y primicias para un colectivo muy profesionalizado que experimenta significativos avances y cambios.

Imagen de las XV Jornadas Técnicas para Empresarios Instaladores de Electricidad y Telecomunicaciones de la Provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Un completo programa

La bienvenida institucional correrá a cargo de Rosa María Aragonés, directora territorial de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de Alicante, interviniendo también en la apertura Luis Crespo, presidente de la Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones, ATELEC; y el delegado para la Comunidad Valenciana de Iberdrola, Ibán Molina.

A continuación, se desarrollarán las distintas ponencias previstas, comenzando con la presentación por parte Josefa Catalá, jefa de la sección de Industria del Servicio Territorial de Alicante del Plan AGILIZA y del Portal Industria, dentro de la estrategia puesta en marcha por el Consell de la Generalitat Valenciana encaminada a minimizar las cargas administrativas y de tramitación que soportan tanto los ciudadanos, como las empresas.

Tras dicha presentación, tendrá lugar una mesa redonda bajo el título de «Seguridad Industrial y Transición Energética», en la que participaran la jefa del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, Sara Blanes; César Calomarde, jefe de zona Alicante de i-DE Redes Inteligentes; Alexis Moreno, jefe de zona de TUV SUD ATISAE y Óscar Mira, en representación de ATELEC.

Seguridad industrial y telecomunicaciones

En esta mesa se abordará el papel del instalador ante los nuevos retos del mercado (digitalizaciónde la red, telecontrol, sensorización...) y cómo afectan a las empresas distribuidoras las conexiones directas, las redes de autoconsumo conectadas... También se trata sobre las campañas de la Administración para la promoción de la seguridad industrial.

La tercera ponencia, «Telecomunicaciones: fibra, 5G y digitalización de edificios», abordará los requisitos a tener en cuenta con la actual ITC, FTTH, Wifi y 5G en edificios inteligentes y será desarrollada por Susana Bañuelos, decana y presidenta de COITTCV/AVITT Colegio Oficial y Asociación Valenciana de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación; y David Rico, vocal de AVITT.

Imagen de la celebración de la Candelaria FEMPA. / INFORMACIÓN

Tras la pausa-café prevista, David Jaén, formador de FEMPA explicará los criterios técnicos, documentación y formación exigidos por las distribuidoras para el Estándar AELEC, y su impacto en el instalador.

Para finalizar, Óscar Sancho, responsable del proyecto transformador de nuevos suministros – FÉNIX, explicará el alcance y ventajas del Proyecto FÉNIX: gestión de expedientes de acceso y conexión. En esta ponencia se detallará cómo funciona la nueva plataforma de expedientes y cómo puede ayudar al instalador a evitar retrasos en sus proyectos, aprendiendo a gestionar correctamente sus expedientes de acceso y conexión, evitando además pérdidas de tiempo y posibles oportunidades sin saberlo.

Por último, tendrá lugar el cierre, a cargo de la secretaria general de FEMPA, Rosa Sánchez, quien hará balance de la jornada, agradeciendo el apoyo de las entidades y empresas que con su colaboración o patrocinio hacen posible estas jornadas: la Generalitat Valenciana y la Diputación e Alicante, AENOR, Aguas de Alicante, Airzone, Baxi, Blinker, Cajamar, Circutor, Creyrsa, Electro Idella, Suministros Farell, Geinfor, Hidraqua, Iberdrola, Junkers Bosch, Legrand, Ormazabal, Porteralia, REPSOL, Banco Sabadell, Sai Ingeniería, Salvador Escoda, Tecna y Vendomia.