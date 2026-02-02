Galan Asociados asesora a Equipsa en su integración con Palex

El despacho Galán Asociados ha asesorado a la propiedad de la madrileña EQUIPSA en su operación de integración con PALEX ESPAÑA, compañía de referencia en el sector salud tanto en España como en Europa, con un amplio portafolio de productos y servicios y un enfoque centrado en el cliente.

La operación supone un impulso estratégico para ambas compañías, lo que permitirá reforzar su liderazgo y competitividad en el mercado nacional. Palex es la mayor plataforma europea de soluciones para la sanidad, la ciencia y la investigación, y aumenta su porfolio de productos y clientes con la incorporación de Equipsa, empresa consolidada y reconocida en el mercado tanto público como privado de la oftalmología y microcirugía en España.

El equipo de Galán Asociados, ha participado en todo el proceso de M&A desde la fase inicial de negociación hasta el cierre de la transacción, liderando las negociaciones estructurales y contractuales con el objetivo de garantizar una alineación estratégica con los intereses de los vendedores y compradores.

Por su parte, PALEX EXPAÑA ha sido asesorada con las firmas Uría Menéndez, Sagardoy Abogados, Roca Junyent y Dextra legal, logrando entre todos, un cierre exitoso en una de las integraciones más relevantes del sector.

Esta operación de integración pone de relieve la trayectoria de la firma Galan Asociados, como despacho profesional de ámbito nacional, con sede en Alicante y oficinas en Elda, Albacete, Murcia, Madrid y Tenerife, que cuenta con un área especializada en operaciones de M&A y Corporate que ha participado en multitud de operaciones de empresas del Middle Market a lo largo de más de sus 40 años de recorrido profesional.