Galán Asociados, firma de referencia en servicios profesionales en Alicante

Galán Asociados se ha consolidado como uno de los despachos especializados en servicios profesionales de negocio con mayor proyección en la provincia de Alicante, gracias a una combinación equilibrada de experiencia, talento y una estrategia corporativa claramente orientada al crecimiento sostenible.

Con más de 40 años de trayectoria, la compañía ha basado su evolución en la construcción de relaciones de confianza sólidas y duraderas con sus clientes, un principio que ha marcado su desarrollo desde sus orígenes. Este enfoque se traduce en una capacidad de adaptación continua a las necesidades del tejido empresarial, mediante un asesoramiento riguroso, personalizado y alineado con los objetivos de cada proyecto.

Crecimiento durante 2025

El ejercicio 2025 ha sido especialmente positivo para la compañía desde el punto de vista de crecimiento orgánico, registrando un crecimiento del 19 % respecto al año anterior y, junto con los despachos participados, ha superado los 7 millones de euros de facturación.

En los últimos años, la firma ha avanzado en un proceso de transformación estratégica orientado a reforzar su modelo de negocio y su posicionamiento en el mercado. El 2019 supuso un punto de inflexión para Galán Asociados, incorporándose al grupo internacional ETL GLOBAL, lo que le ha proporcionado respaldo decisivo y una estructura más sólida y competitiva.

Galán Asociados opera bajo un plan estratégico definido, centrado en la ampliación de capacidades, la especialización de equipos y el fortalecimiento de su estructura organizativa. En este contexto, la integración de los despachos Adade Alicante, Juárez Asesores y Serade Consultores ha permitido reforzar el talento interno, ampliar la oferta de soluciones integrales y consolidar la presencia del grupo en distintas áreas geográficas.

Además, la incorporación de nuevos perfiles profesionales ha consolidado un equipo de alto rendimiento, y esta visión, para sus clientes, supone un servicio de excelencia en el asesoramiento especializado en proyectos de alto nivel.

Transformación digital

Durante los últimos años, Galán Asociados ha intensificado su apuesta por la innovación tecnológica, incorporando herramientas avanzadas que mejoran la integración digital con clientes y Administraciones Públicas. Estas soluciones, apoyadas en sistemas de Inteligencia Artificial, permiten avanzar hacia un modelo de relación más ágil, seguro y eficiente. El plan es seguir realizando grandes inversiones en sistemas, tecnología y sistemas de seguridad de los datos, para preparar la anticipación a los nuevos modelos de trabajo, y estar alineados con las exigencias del mercado y de los clientes; y responder a las directrices del entorno empresarial actual y futuro.

Sobre los servicios de Galán Asociados

La propuesta de valor de Galán Asociados se articula en torno a un portfolio de servicios altamente especializados que abarcan el asesoramiento integral de empresas, asesoramiento tributario avanzado, mercantil y laboral; así como el asesoramiento y ejecución de operaciones de compraventa de empresas (M&A), reestructuración de deuda y procesos concursales y consultoría de negocio.

Esta visión integral permite acompañar a las empresas, desde la toma de decisiones estratégicas hasta la gestión de situaciones complejas y de alta exigencia técnica. Por todo ello, Galán Asociados se posiciona como un socio de referencia para compañías que buscan un asesoramiento excelente, riguroso y orientado a resultados.