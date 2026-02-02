El tráfico de mercancías del Puerto de Alicante cae un 7 % por la menor demanda de áridos

El Puerto de Alicante cerró el último año con una caída del tráfico total de mercancías de alrededor del 7 %, algo que se atribuye a la menor demanda de áridos que se está registrando a nivel internacional. Desde la institución portuaria, en cualquier caso, se destacan los resultados positivos de la apuesta por los tráficos de mayor valor añadido, con un crecimiento sostenido en los segmentos estratégicos de mercancía general, tráfico de contenedores y camiones embarcados, en línea con la hoja de ruta marcada.

Pese a que el tráfico total alcanzó las 2.906.944 toneladas, un 6,9 % menos que en 2024, el comportamiento de los principales tráficos comerciales, remarcan desde la Autoridad Portuaria, demuestra la fortaleza del modelo que se está implantando en el puerto alicantino. En el conjunto del sistema portuario español el tráfico también retrocedió ligeramente (–0,2 %), afectado por la ralentización del comercio global, el encarecimiento de los fletes y la volatilidad energética durante el ejercicio.

Vista aérea de la terminal de contenedores de JSV. / ALEX DOMINGUEZ

En mercancía general, el Puerto de Alicante crece un 12,5 %, pasando de 1,237 a 1,392 millones de toneladas, impulsado por la expansión de las líneas internacionales y el aumento del intercambio comercial de la provincia. Las importaciones suben un 37,8 % y las exportaciones un 21,7 %, lo que confirma el papel del puerto como herramienta esencial para la competitividad de los sectores productivos alicantinos.

El tráfico de contenedores mantiene la tendencia positiva y alcanza 1,259 millones de toneladas, un 9 % más que el año anterior. En unidades TEUS (contenedores de 20 pies), se registraron 193.416 contenedores, lo que supone un crecimiento del 7 %, superior a la media nacional (+2,7 %). Este tráfico, mayoritariamente de cabotaje, refuerza la conectividad con las islas Canarias y otros puertos españoles, potenciado por las conexiones ferroviarias de mercancías del puerto.

Uno de los datos más destacables es el incremento del tráfico ro-ro, como se denomina a la mercancía que se embarca dentro de camiones, que se duplica con creces, un 120 %, hasta superar las 87.000 toneladas, gracias a la consolidación de líneas con Oriente Medio orientadas al transporte de cabezas tractoras y maquinaria. Este resultado confirma la capacidad del puerto de adaptarse a nuevas demandas logísticas y diversificar su oferta.

Impacto reducido

Por su parte, el tráfico de granel sólido desciende un 20,4 % (de 1,796 a 1,430 millones de toneladas), como consecuencia de la menor demanda de áridos, aunque con signos de recuperación en el último trimestre. Desde la Autoridad Portuaria destacan que, aunque los graneles sólidos siguen representando una parte significativa del tráfico total, su impacto en el resultado económico del puerto es limitado frente al valor añadido de los tráficos crecientes.

En cuanto a la actividad portuaria general, el número de buques creció un 12 %, acercándose al millar de escalas, y el tonelaje bruto total aumentó un 20,2 %, hasta 21,5 millones de toneladas, lo que confirma la llegada de buques de mayor capacidad.

Las escalas de cruceros han seguido con su línea ascendente. / INFORMACION

En el ámbito turístico, el tráfico de cruceros también sube: 103 escalas, un aumento del 3 %, y más de 252.000 pasajeros, un 7,5 % de crecimiento, consolidando a Alicante como destino de referencia en el Mediterráneo occidental.

“El crecimiento en los tráficos estratégicos demuestra que estamos haciendo las cosas bien, alineados con nuestro plan de desarrollo sostenible y con la economía productiva de la provincia”, ha señalado Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, quien subraya el papel del Puerto como “motor al servicio del desarrollo económico de la provincia de Alicante”.