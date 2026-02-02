Más ventas y más beneficio: así le va al principal proveedor de dentífricos de Mercadona

El fabricante de dentífricos de marca blanca Cosmoral suma otro año más de crecimiento. El principal proveedor de Mercadona en este sector superó los 28 millones de euros en 2024, tras crecer más de un 10 % durante el ejercicio.

Así lo recogen las cuentas que la mercantil alcoyana ha depositado en el registro, que reflejan el buen momento por el que atraviesa la compañía. Así, en apenas cuatro años, Cosmoral prácticamente ha logrado duplicar sus ventas, y lo ha hecho, además, sin perder en ningún momento su rentabilidad.

En el caso de 2024, la firma propiedad del Grupo Boniquet logró un beneficio neto de 1,3 millones de euros, un 14,25 % más, de acuerdo con las mismas fuentes.

Por líneas de negocio, la compañía alcoyana redujo las ventas de lo que denomina "productos de higiene dental", es decir, la pasta de dientes, hasta los 15,7 millones de euros, mientras que creció con fuerza la comercialización de colutorios, que sumaron 12,3 millones de euros, un 30 % más que en el ejercicio anterior.

La fábrica de Cosmoral. / JUANI RUZ

La firma, además, señala en su informe de gestión que las inversiones acometidas le permitirán seguir incrementando su volumen de producción y, en consecuencia, de ventas.

Historia

Cosmoral se creó en octubre de 2013, cuando Mercadona alcanzó un acuerdo con la también alcoyana Korott para separar de su actividad la producción de dentífricos y crear un nuevo proveedor especializado. El propio Juan Roig tomó una participación mayoritaria del 51% en la compañía a través de la sociedad CVR Inversiones, mientras que el restante 49% quedó en manos del empresario cántabro Laureano Salcines, que contaba con una amplia experiencia en el sector tras haber estado al frente de Cosmodent.

Tras desarrollar la compañía y hacerla crecer, Roig decidió desinvertir y en el año 2019 vendió su participación, junto con otro paquete del 24% en manos de Salcines, al Grupo Boniquet, un conglomerado especializado en la producción de marcas blancas del sector de la cosmética y la higiene. Finalmente, después de una convivencia de dos años, Boniquet decidió hacerse con el 100% de la firma, que ha integrado como una de sus filiales.

A pesar de salir de su accionariado, la firma mantiene a Mercadona como su principal cliente, al que destina gran parte de su producción, aunque la cadena de supermercado ha ido incorporando otros proveedores en este segmento en los últimos años.