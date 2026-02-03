Alicante pierde 12.328 empleos en enero y rompe la racha de los últimos dos años

El cierre de la campaña navideñas tiene su reflejo siempre en los datos de empleo de enero y Alicante inicia el 2026 con la pérdida de 12.328 empleos, una cifra superior a las dos últimas temporadas. La buena racha que marcó enero de 2024 se ha visto truncada este año, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Así que el inicio del año sigue siendo esa especie de oveja negra para el mercado laboral que se mueve, de nuevo, en la barrera de los doce mil. Los afiliados quedan en 757.110 personas, una cifra similar a la de junio.

La radiografía tras temporada navideña recoge los clásicos y una novedad. Por un lado, en negativo, está primer lugar, como suele suceder, el comercio que registra un descenso de 11.861 bajas en enero y se queda en 132.862 en la provincia. El segundo ámbito que más retrocede es la construcción que acusa una caída de 4.455 y el tercero, la hostelería con 3.866. En el lado anverso de la moneda, es decir, mejora respecto a diciembre la actividad inmobiliria que inyecta en el mercado 4.374 afiliados y las actividades de auxiliares administrativos, con 2281.

En el ámbito autonómico, la CEV refleja que el descenso generalizado en las tres provincias está "en línea con el patrón estacional habitual de inicio de año"La mayor reducción, en términos absolutos, se registra en la provincia de Valencia, con 17.450 afiliados menos, seguida de Alicante (12.328) y Castellón (4.798). En términos relativos, el descenso es ligeramente superior en las tres provincias al observado en la media nacional (1,24 %). En comparación interanual, la afiliación aumenta de forma significativa en las tres provincias, con un crecimiento especialmente destacado en Valencia (4,30 %), que registra el mayor incremento interanual entre las provincias españolas.

Lista del paro

Sin embargo, la caída de las cotizaciones dejan un paro que apenas crece en 112 personas y se sitúa en 118.954 inscritos en la provincia de Alicante, de las cuales 46.930 son hombres y 72.024 mujeres. En enero de 2025 fueron 425 personas y este hecho confirma que el patrón navideño es el típico para esos momentos, es decir, que durante esta temporada acuden a reforzar especialmente comercios y hostelería estudiantes o trabajadores fijos discontinuos que buscan ingresos extras.

Afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Alicante / Fuente: Ministerio de Inclusión y Seguridad Social

También apunta a una estabilidad nunca vista en la serie histórica del paro. Son diferencias mensuales mínimas y destaca que la cifra total de desempleados de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo deja menos paro que en octubre o noviembre y menos que cualquier otro mes de 2025 del primer semestre.

Por sectores se aprecia mejor esta coyuntura. En total, hay 112 parados más que en diciembre, de los cuales, lógicamente el sector Servicios es el único que crece con 596 personas. El resto dan números negativos. Agricultura baja cinco; Industria reduce en 162 personas; Construcción en 294 y hasta 23 trabajadores han logrado salir de las listas pues no tenían empleo anterior.

Para la Comunidad Valenciana, la patronal señala una distinta intensidad. Desde la CEV, califican el incremento en Alicante de "moderado", mientras que, en Castellón y Valencia asciende a 306 y 1.370 personas, respectivamente. En términos relativos, el paro crece un 0,09 % en Alicante y un 0,98 % tanto en Castellón como en Valencia, situándose por debajo del aumento medio nacional (1,26 %). En términos interanuales, el paro se reduce en las tres provincias, con descensos más intensos que los registrados en el conjunto de España.

Valoraciones

Yolanda Díaz califica de "muy baja" la subida del paro en 30.392 personas en el mes de enero / Europa Press

Desde los sindicatos, CCOO ha celebrado con la actual cautela como "premio de consolación, si es que eso existe, se trata de la menor subida del paro registrado en un mes de enero desde el año 2022, cuando entró en vigor la última reforma laboral". Entre los datos, también ha apuntado a la pérdida de 2.800 contratos temporales, "una situación sistémica en esta provincia ligada a la estacionalidad y al empleo de campaña”. Para el secretario de Empleo CCOO l’Alacantí-les Marines, José María Ruiz Olmos, estos vaivenes demuestran que "sigue siendo necesario el cambio de patrón productivo, repartir el peso del empleo entre los sectores y someter a los servicios a una revisión profunda" y vuelven a llamar la atención sobre la discriminación que representa la pérdida de empleo, pues la balanza siempre daña más el lado femenino.

(noticia en elaboración)