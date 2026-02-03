La concesionaria de la autopista de Torrevieja reduce capital y devuelve 15 millones a sus accionistas

Los accionistas de Ausur, la concesionaria de la autopista que enlaza Alicante, Torrevieja y Cartagena, aprovechan los buenos resultados de los últimos años para sanear el balance de la sociedad. Y lo hace mediante una doble operación de reducción de capital con la que sanean las pérdidas que acumularon durante los años centrales de la crisis, al tiempo que recuperan parte de su inversión.

En concreto, la compañía participada por la firma de infraestructuras Pralesa y el Grupo Fuertes (El Pozo), acaba de inscribir en el Registro Mercantil este movimiento, que aprobó su junta general de accionistas en junio del año pasado y que posteriormente ratificó, con una modificación del importe previsto, en el mes de noviembre.

De esta forma, por un lado, la concesionaria ha realizado una primera reducción de capital de 63,5 millones de euros, mediante la disminución el precio nominal de sus acciones, con la finalidad de "reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de las pérdidas" de años anteriores.

Crisis de 2008

En concreto, la compañía se vio gravemente afectada por la caída del tráfico rodado que siguió a la crisis económica de 2008, lo que estuvo a punto de provocar su rescate por parte del estado en el año 2014, como ocurrió con la segunda circunvalación de la ciudad de Alicante.

Uno de los peajes de la autopista. / TONY SEVILLA

Sin embargo, sus accionistas lograron convencer a los bancos, que finalmente accedieron a refinanciar su deuda. Aunque posteriormente sus cifras fueron recuperándose, las pérdidas de esos años seguían presentes en sus cuentas, a la espera de una operación de este tipo, muy frecuente en este tipo de situaciones.

No obstante, lo que ya no es tan habitual es acompañar este movimiento de una segunda reducción de capital, en este caso por importe de 14.998.450 euros mediante la "devolución del valor de las aportaciones a los accionistas por importe equivalente". Es decir, con el abono de esta cantidad a los propietarios, que recuperan así parte de su inversión.

Lo más frecuente es que este segundo tipo de reducción de capital se ejecute cuando uno de los socios quiere salir de la compañía, para comprarle su parte. En ese caso, sin embargo, no será así, ya que tanto Pralesa como Grupo Fuertes mantendrán sus posiciones y recibirán este dinero de forma proporcional a su participación en el accionariado, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Tras ambas operaciones, el capital social de Ausur ha quedado reducido de los 156,6 millones iniciales a 78,1 millones de euros. En 2024 -el último ejercicio con cuentas depositadas en el Registro Mercantil- la concesionaria registró una facturación de 19,5 millones de euros, tras crecer un 15 %. Su beneficio fue aún mayor, de 24,1 millones, gracias a las ganancias contables que logró al actualizar su plan económico con los nuevos volúmenes de tráfico que está obteniendo.