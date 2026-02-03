Ecoener alcanza los 680 mw en operaciones tras conectar dos nuevas plantas en Colombia

Ecoener ha puesto en marcha la operación comercial de las plantas fotovoltaicas Tamarindo 1 y 2 en Colombia, que suman 23,8 MWp de potencia conjunta.

Con esta nueva conexión, la compañía alcanza los 680 MW en funcionamiento, un 60% más que en 2024. En los últimos seis meses, Ecoener ha incorporado 253 MW, el mayor salto de capacidad desde su fundación.

Colombia se consolida como uno de los mercados clave en su hoja de ruta: ya tiene 87,5 MW operativos y prevé añadir los 27,2 MWp de la planta fotovoltaica de Puerto Wilches, actualmente en construcción. Además, cuenta con un pipeline de 104 MW en desarrollo. Para impulsar este crecimiento, Ecoener invertirá 70 millones de euros entre este año y el próximo con el objetivo de rozar los 219 MW en operación en el país. “Seguimos dando pasos concretos para incrementar nuestra potencia instalada, volumen de negocio y rentabilidad”, señala Luis de Valdivia, presidente de Ecoener.

Todos los activos de la compañía en Colombia están respaldados por contratos de compraventa de energía (PPA) a 15 años.

Financiación

En los últimos meses, Ecoener también ha cerrado varios créditos con entidades financieras colombianas. Entre ellas figura Findeter, el banco de desarrollo del Gobierno de Colombia, con una financiación de 46 millones de euros destinada a los proyectos de Tamarindo 1 y 2, Ardobela 1 y 2 y Puerto Wilches.

Empleo y compromiso local

Durante la construcción de los proyectos Tamarindos y Ardobelas, la empresa generó 720 puestos de trabajo, de los que el 85% correspondieron a personas de la región.

En el plano ambiental, Ecoener ha puesto en marcha un Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad en el municipio de Ocaña, con el objetivo de restaurar 300 hectáreas de Bosque Seco Tropical Premontano.

En el ámbito social, la compañía destaca iniciativas para reforzar infraestructuras públicas, como la instalación de luminarias solares en barrios próximos a los proyectos para mejorar la seguridad. También apoya a escuelas locales —con 340 niños beneficiados—, impulsa becas para la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander y ha donado paneles solares para facilitar el acceso a energía renovable en zonas rurales.

Producción prevista

Las plantas Tamarindo 1 y 2 están situadas en el municipio de Magangué (departamento de Bolívar), cuentan con cerca de 38.000 módulos fotovoltaicos y ocupan una superficie de 42 hectáreas. La producción anual estimada es de 47 GWh, equivalente al consumo de 12.000 hogares, lo que permitiría evitar unas 7.000 toneladas de CO₂ y el consumo de 4.000 toneladas de combustibles fósiles al año.