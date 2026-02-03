Hiperber cierra 2025 con 235 millones de euros en facturación y 1.443 empleados

La cadena de supermercados Hiperber ha cerrado el ejercicio 2025 con una mejora en sus principales indicadores: ventas, clientes, empleados y red de tiendas. La empresa concluyó el año con una facturación de 235,1 millones de euros, lo que representó un crecimiento del 6,88 % respecto a 2024, cuando alcanzó los 219,9 millones. Este incremento fue del 5,77% en términos de tiendas comparables, teniendo en cuenta que gran parte de las nuevas aperturas se realizaron en el último tramo del ejercicio.

A lo largo del ejercicio, la cadena reforzó su presencia territorial con la apertura de nuevos centros en Cocentaina, Cheste, Totana y Tavernes de la Valldigna, y cerró el año con 89 supermercados en funcionamiento en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete. Las nuevas aperturas realizadas han supuesto la incorporación de 6.691 metros cuadrados de superficie de venta, con lo que la cadena ha alcanzado un total de 85.000 metros cuadrados de sala de ventas, lo que representa un crecimiento del 8,5% respecto a 2024.

Estas aperturas vinieron acompañadas de un aumento en el número total de compras realizadas, una cifra que se situó en 18,2 millones de clientes atendidos en 2025, frente a los 17,1 millones del año anterior, lo que supone una mejora del 6,10%.

El consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu. / Joaquín P. Reina

Unos datos que, según la firma, reflejan el éxito de su modelo de supermercado, basado en la libertad de elección del consumidor entre primeras marcas y una selección de marcas propias como Alteza, Selex, Tandy, Crowe, Centraline, Artiq, Plus Max o Rikíssimo. Además, la cadena sigue apostando por secciones asistidas como carnicería, charcutería, pescadería o frutería, que ofrecen un servicio con productos frescos de proximidad.

Más empleo

El crecimiento de Hiperber se ha reflejado de forma directa en la generación de empleo. La empresa ha incrementado su plantilla hasta alcanzar los 1.443 empleados, lo que representa un crecimiento del 11,3% respecto al año anterior, cuando cerró 2024 con 1.296 trabajadores.

Este refuerzo de personal responde a las nuevas contrataciones en cada una de las aperturas realizadas, manteniendo el compromiso de la compañía con el desarrollo local y el empleo estable.

Durante 2025, Hiperber continuó las obras de ampliación de su plataforma logística ubicada en Novelda, un proyecto clave para mejorar la operativa y la eficiencia en la distribución. La nueva nave, de 8.000 metros cuadrados, se sumará a las instalaciones ya existentes hasta alcanzar una superficie total de 20.000 metros cuadrados. La finalización de esta ampliación está prevista para el presente ejercicio, lo que permitirá a la compañía reforzar su capacidad logística y acompañar la expansión de su red de tiendas.

El nuevo supermercado de Hiperber en Caudete. / Información

Asimismo, Hiperber ha mantenido su compromiso con la sostenibilidad integrando, de forma sistemática, medidas de eficiencia energética en todas las nuevas aperturas realizadas durante 2025. Cada nuevo establecimiento ha sido equipado con sistemas de refrigeración de bajo consumo, iluminación eficiente y mejoras constructivas orientadas a minimizar el impacto ambiental. Estas actuaciones forman parte de una estrategia global de la compañía que persigue avanzar hacia un modelo de supermercado más responsable, eficiente y respetuoso con su entorno.

Expansión

El consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha subrayado que "los resultados de 2025 reflejan el esfuerzo de todo el equipo y la confianza de nuestros clientes. Hemos seguido creciendo de forma ordenada, abriendo nuevas tiendas, reforzando nuestras infraestructuras y consolidando nuestro modelo de proximidad. En 2026 vamos a continuar en esta línea, con nuevos proyectos que nos permitirán seguir ampliando nuestra red y nuestra contribución al entorno social y económico en el que operamos".

De cara al presente ejercicio, Hiperber ya tiene previstas dos nuevas aperturas en la provincia de Valencia, fruto de la adquisición de dos supermercados de la cadena Economy Cash. El primero de ellos, ubicado en la calle Font dels Brulls de Ontinyent, se convertirá en el segundo establecimiento de la compañía en esta localidad y abrirá sus puertas a mediados de febrero. El segundo centro se encuentra en el municipio de Benaguasil, en el carrer Fray Luis Amigó, y su apertura está prevista para marzo. Ambas incorporaciones permitirán seguir reforzando la presencia de la cadena en zonas estratégicas dentro de su plan de crecimiento sostenido.