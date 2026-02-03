Puente anuncia reuniones con los maquinistas para evitar la huelga ferroviaria convocada el 9, 10 y 11 de febrero

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que este miércoles mantendrá reuniones con los diferentes sindicatos de maquinistas ferroviarios para "estudiar" las peticiones que han motivado la huelga general que han convocado para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero en toda la red ferroviaria para exigir mejores medidas de seguridad tras accidentes acontecidos en alta velocidad y la red de cercanías, en Adamuz y Gelida.

El objetivo de Puente es conocer de primera mano las quejas de sobrecarga laboral, falta de personal y descansos que aquejan los trabajadores de toda la red de los convocantes, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF). El ministro confirmó durante la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados este martes que su intención es mantener reuniones, encuentros de los que darán cuenta más tarde, a lo largo del día.

"Mi objetivo es buscar una solución que podamos compartir con los sindicatos, puesto que todos tenemos una clara preocupación por el futuro de nuestro país y, si es posible, evitar la huelga. No sé si lo conseguiremos, pero por mí y por el Ministerio no va a ser. Tan pronto los sindicatos han aceptado reunirse con el Ministerio, vamos a celebrar la primera reunión. En concreto, mañana por la mañana se celebrará la primera reunión en la que yo voy a participar", comentó Puente.

Convocatoria de la huelga

SEMAF considera que la huelga general de tres días es la "única vía legal" para los trabajadores para "reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario", que permita garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios del transporte ferroviario. En este sentido, varias organizaciones sindicales se concentraron este martes en la sede del Ministerio en Madrid para protestar por estos asuntos.

Noticias relacionadas

La secretaria general del sector ferroviario de CGT, Noelia Martín, culpó a los "políticos de uno u otro color" por los "años de externalización, prevaricación y troceo de lo público", que considera que están degradando el servicio del ferrocarril. "Cuando se recorta en seguridad, el riesgo es real. Los recientes accidentes no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril", ha añadido, en declaraciones recogidas por Europa Press.