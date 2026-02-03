Rodalies recupera el servicio tras una segunda incidencia que ha parado todos los trenes

Rodalies ha recuperado completamente el servicio después del segundo corte registrado este martes, alrededor de las 08.19 horas, debido a una incidencia en el centro de control de tráfico de Adif en la Estación de Francia de Barcelona, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press tras ser notificadas por Adif.

El segundo corte se ha originado a las 08.08 y se ha solucionado a las 08.19 horas, mientras que el primero ha obligado a cortar la circulación de trenes entre las 07.10 y las 07.15 horas de hoy.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, había explicado este martes tras el primer corte que se había detenido todo el servicio "por seguridad".