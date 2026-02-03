Los turistas extranjeros ya dejan casi 32 millones de euros al día en Alicante

Durante el pasado año llegaron a la provincia más turistas extranjeros que nunca y también gastaron más dinero que nunca. Casi 32 millones de euros cada día en lo que supone un nuevo récord absoluto, que consolida a este sector como el principal motor económico de la provincia

En total, la Costa Blanca recibió durante el pasado ejercicio 8.493.513 visitantes internacionales, 564.000 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 7,1 % y casi el 70 % de todos los turistas extranjeros que escogieron la Comunidad Valenciana para pasar sus vacaciones.

Pero si esta cifra ya representa por sí sola una muy buena noticia, aún lo es más el dinero que gastaron en hoteles, bares, restaurantes o comercios, que se incrementó en un 9,9 %. Es decir, que, además de venir en más cantidad, cada uno de estos turistas también gastó más dinero durante su estancia -unos 1.360 euros por persona- hasta sumar la espectacular cantidad de 11.557 millones de euros. O, lo que es lo mismo, unos 32 millones de euros cada día.

Turistas con sus maletas por el paseo de la playa de Levante de Benidorm. / David Revenga

Un crecimiento que, además, se produce a pesar del tropezón que sufrió el sector en Benidorm, que el año pasado vio caer un 4,2 % la cifra de turistas internacionales, lo que redujo a solo un 0,2 % la mejora del gasto total en la ciudad, hasta los 2.211 millones de euros.

Un pequeño bache que, desde la patronal hotelera, Hosbec, aseguran que no afectó a este negocio, lo que indica que esta caída se habría concentrado en otro tipo de alojamiento, como los apartamentos.

Más gasto

En cualquier caso, su secretaria general, Nuria Montes, destaca la buena evolución del conjunto de la provincia y del récord conseguido en la Costa Blanca. "Son unos datos que van en línea con nuestro objetivo de conseguir que los turistas aumenten su gasto en el destino", señala la portavoz de los hoteleros que, eso sí, señala que, para lograrlo, debe seguir aumentando la oferta complementaria -gastronomía, deportes, cultura-, además de "continuar con la mejora de la propia planta hotelera".

Los datos de la provincia de Alicante también permiten que el balance turístico del conjunto de la Comunidad resulte igualmente positivo, a pesar de la caída experimentada en la provincia de Valencia por las consecuencias de la dana, que lastraron las cifras de la primera mitad del año en esta demarcación.

Así, la autonomía acogió un total de 12.422.659 de turistas extranjeros, con un crecimiento del 4,26 %. Casi una cuarta parte de todos ellos -3.023.117- procedieron del Reino Unido, los más numerosos, con un aumento del 2,8 %. Les siguieron los franceses, con 2.113.298 y un retroceso del 5,8 %, debido a las consecuencias de la dana, ya que esta nacionalidad tiene un gran peso en la costa valenciana.

Turistas en un bar de Alicante. / PILAR CORTES

La gran sorpresa se produce en la tercera posición, donde los neerlandeses superan a los visitantes de los países nórdicos al sumar 1.015.050 visitantes, tras un crecimiento del 12,1 %. Por su parte, desde Alemania llegaron otros 809.102 visitantes (+5,1%); los belgas sumaron otros 714.280 turistas ( + 1,4 %); y los italianos, 701.316, un 17,8 % más.

Datos autonómicos

Por su parte, el gasto total en el conjunto de la Comunidad Valenciana alcanza los 16.045 millones de euros, un 6,09 % más. Unas cifras que han merecido, también la valoración positiva de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano. "Hemos conseguido cerrar el año cumpliendo con las previsiones, tanto en llegadas como en ingresos, situando a la Comunidad Valenciana ante el mejor registro de su historia en turismo internacional", ha señalado Cano.

"Estas cifras consolidan a la Comunidad Valenciana como un destino cada vez más competitivo y atractivo en los mercados internacionales", ha añadido la responsable política, que también ha recalcado que la Generalitat seguirá "reforzando la promoción exterior, tanto en los mercados tradicionales como en aquellos con mayor potencial de crecimiento".

Con todo, cabe destacar que estas cifras podrían ser aún mayores, ya que, pese a la mejora de los últimos años, lo cierto es que la autonomía se sitúa por debajo de la media española en el gasto diario que realizan los visitantes, con solo 139 euros frente a los 195 del conjunto del país. En este indicador es Madrid el destino que más destaca, con 305 euros por persona y día; seguida de Cataluña, con 221 euros.

Eso sí, un menor gasto diario que se compensa con la mayor duración de los viajes, ya que cada turista que elige la Comunidad Valenciana pasa una media de 9,29 días, dos más que la media nacional.

En el conjunto de España también se ha logrado un nuevo récord, al contabilizar 96.770.515 turistas extranjeros, un 3,2 % más, que dejaron en destino 134.712 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% respecto a los doce meses anteriores.