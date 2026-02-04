Se acabó (por ahora) la racha: la ocupación hotelera se frena en la provincia en enero

Varios son los factores que han convertido enero en el que fuera tradicionalmente el mes de temporada baja de la ocupación hotelera. Hosbec ha hecho públicos los datos que indica un ligero retroceso respecto al año pasado. Desde la patronal hotelera, califican las estadísticas como "una corrección a la baja" y señalan como causas la meteorología, el efecto del accidente de tren y el desplazamiento de fechas del Benidorm Fest como principales motivos.

Así la base de datos de Hosbec refleja una ocupación media que se ha situado 3,3 puntos por debajo de 2025, y sólo la ciudad de València ha registrado un índice de ocupación superior al del año anterior. En definitiva, en el ámbito autonómico pocos destinos han superado la barrera del 60 % de ocupación media. El efecto motor de Benidorm tiene esa doble particularidad, pues a pesar de sus buenos resultados su descenso se acusa en todo el territorio.

La ciudad de los rascacielos se ha quedado con un 64,6 %. El destino se deja 4 puntos por una clara realidad: el efecto arrastre del desplazamiento en fechas del BenidormFest. En 2025 tuvo lugar la última semana de enero, mientras que este año el evento musical tendrá lugar del 7 al 14 de febrero. Por otra parte, la Costa Blanca ha registrado un 63,7 % y sólo retrocede 4 décimas respecto a 2025, por lo que mantiene el pulso con un 56 % de mercado internacional.

En el informe que presenta la patronal detalla que Benidorm refleja, lo mencionado, que la actividad es notable en plena temporada baja. La segunda quincena de enero se dio un 65,5 % de ocupación media deja 4,4 puntos porcentuales en el camino. Para Hosbec, "se confirma un mes estable en demanda aunque con algo más de contención que en 2025, cuando el destino partía de un invierno especialmente dinámico".

Informe de ocupación media en Benidorm. / Fuente: Hosbec

La patronal describe un "mercado que vuelve a dibujar la fotografía clásica del Benidorm invernal, pero con matices. España y Reino Unido prácticamente empatan en peso, ambos en torno al 40 % del total mensual y al 39 % quincenal, consolidando ese equilibrio entre cliente nacional y británico que sostiene la actividad durante todo el año. Destaca el crecimiento en Países Bajos y Bélgica, que ganan cuota respecto a enero pasado, motivado por la celebración de la Copa del Mundo de Ciclocross".

Por categorías, el ajuste es homogéneo. Los hoteles de 4 estrellas cierran enero en el 63,4 % y los 3 estrellas en el 68,1 %, ambos por debajo de 2025 pero manteniendo niveles. La segunda quincena reproduce ese "mismo patrón, con una ligera ventaja del segmento medio, que continúa mostrando mayor elasticidad de precios y mejor respuesta en escapadas y estancias largas de invierno".

Estabilidad en el sur

En el resto de la provincia, Hosbec recoge datos para las áreas que bajo el paraguas de la Costa Blanca y Alicante Sur, que afecta a la zona de influencia de Torrevieja. Para la patronal, enero ha revelado un comportamiento "muy estable y con Alicante Sur actuando como uno de los motores más dinámicos dentro del conjunto del destino". La segunda quincena se ha cerrado en el 66,7 % de ocupación en el ámbito Costa Blanca, una cifra prácticamente calcada a la del año pasado, mientras que el mes, en su conjunto, se sitúa en el 63,7 %, apenas cuatro décimas por debajo de 2025. Dentro de este marco, Alicante Sur incluso mejora el pulso en la segunda quincena, alcanzando el 70,6 %, y aunque el promedio mensual (63,5 %) queda por debajo del arranque del año anterior, su aportación resulta decisiva para sostener el tono global de la franja sur del litoral.

La demanda vuelve a apoyarse en una combinación muy reconocible de mercado nacional e internacional diversificado. En el conjunto de la Costa Blanca, España ronda el 44% y el Reino Unido se mantiene como principal emisor extranjero, mientras ganan peso Bélgica, Países Bajos y Polonia, configurando un invierno cada vez más europeo y menos concentrado. Esa misma lógica se acentúa en Alicante Sur, donde el mercado nacional supera ya la mitad de la cuota en enero, y se observa una presencia muy repartida entre Europa Central y del Norte.

Ocupación hotelera en enero en la Costa Blanca y Alicante Sur. / Fuente: Hosbec

Por categorías, el comportamiento explica buena parte de la fotografía final. En la Costa Blanca, los 3 estrellas se han movido en "niveles muy elevados para enero", por encima del 75 % mensual, mientras los 4 estrellas también mejoran respecto al año anterior. En Alicante Sur se aprecia con claridad un trasvase de dinamismo hacia el segmento medio: los 3 estrellas crecen con fuerza tanto en la quincena como en el conjunto del mes, mientras el 4 estrellas, aun manteniendo volúmenes relevantes, cede parte de la ocupación que sí encontraba en enero de 2025, reflejando un cliente más sensible al precio en este tramo del calendario.

Causas

Entre las causas que han motivado este cambio de tendencia y a la vista del análisis de los datos, desde Hosbec marcan a factores que han afectado sobre todo a la dinámica del mercado nacional y de proximidad. El primer motivo que aducen es la "mala meteorología que se ha dado en enero, con sucesivas borrascas y alertas que han complicado mucho la movilidad y el atractivo para viajar".

Por otra parte, consideran que ha tenido un impacto indirecto los efectos del accidente de Adamuz, porque la conectividad por tren y al estado de ánimo de los turistas vacacionales se vio afectado. En tercer lugar, la asociación hotelera sitúa la circunstancia puntual en Benidorm del cambio de fechas en el festival de música y que provoca que febrero vaya camino de buenos datos.

En cuanto al resto de provincias, la de Valencia, por su parte, también ha caído 4 puntos y sitúa su ocupación media en enero en el 58 %, mientras que València Ciudad sí repunta 2,5 puntos respecto a enero 2025 pero sitúa su ocupación media rozando el 60 %. Castellón también ha acusado la temporada más débil del año y corrige a la baja dos puntos su ocupación media hasta fijarla en un 53,2 %.