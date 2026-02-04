Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más.

Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más. / EFE

EFE

Nueva York

Alphabet, la matriz de Google y YouTube, reportó este miércoles un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15 % más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube, según un comunicado.

"Nuestras inversiones e infraestructura de IA están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes", dijo citado el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para "cumplir con la demanda de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades".

