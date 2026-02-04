Camarero, ante los empresarios alicantinos, aborda los problemas estructurales que dificultan el acceso a la vivienda

Con la polémica adjudicación de viviendas de promoción públicas en Alicante como telón de fondo, CEV Alicante ha albergado este miércoles un diálogo con la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero. El foro, promovido por Terciario Avanzado, se ha celebrado finalmente a puerta cerrada y ha servido para que los empresarios alicantinos trasladaran sus peticiones a la titular autonómica de Vivienda. Eso sí, la responsable del Consell ha atendido a los medios de comunicación antes de su encuentro en la patronal.

Bajo el lema “Vivienda y empleo, retos del 2026”, Camarero ha tenido la oportunidad de reiterar la estrategia del Consell sobre estos temas, subrayando que la "vivienda es un problema social, especialmente para los jóvenes, pero también un elemento directamente condicionado por la evolución del empleo y la actividad económica". Según señalan desde la patronal, precisamente la vicepresidenta en el bloque dedicado a la vivienda ha puesto el foco en "los problemas estructurales que dificultan el acceso a la misma. Entre ellos, la falta de suelo disponible y la necesidad de revisar la normativa urbanística, el incremento de los costes de construcción y la escasez de mano de obra cualificada, factores que inciden directamente en el desequilibrio entre oferta y demanda y, en consecuencia, en el aumento de los precios. Asimismo, se ha abordado el impacto de la elevada fiscalidad y la falta de respuesta eficaz ante los problemas de ocupación".

Mariano Torres, Susana Camarero y César Quintanilla, en la sede de CEV Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Desde la patronal, César Quintanilla se ha limitado a valorar el apoyo al Plan Vive y la oportunidad de debatir sobre dos cuestiones clave, sin entrar a valorar la polémica de la promoción de Les Naus y en las que se ha descubierto graves irregularidades en el acceso a estos inmuebles construido en suelo público.

En este sentido, desde la CEV, han indicado que el debate ha permitido además abordar la necesidad de "activar de forma más eficiente el parque residencial existente y adaptar los instrumentos actuales a una realidad urbana y social cambiante". En este contexto, se analizó el reto que suponen las viviendas vacías, la convivencia entre distintos usos residenciales y turísticos, así como las dificultades para aplicar la normativa vigente a nuevas soluciones constructivas y tipologías de vivienda. Asimismo, se puso sobre la mesa la importancia de contar con políticas públicas y ayudas que faciliten la transformación del parque inmobiliario, la reutilización de espacios urbanos y la incorporación de modelos constructivos capaces de responder con mayor agilidad a la demanda actual.