El Grupo Cajamar eleva sus beneficios hasta los 349 millones de euros

El Grupo Cooperativo Cajamar consiguió el año pasado 349 millones de euros de beneficio neto, un 6,8 % más que en el ejercicio anterior, gracias al aumento del volumen de recursos gestionados y la mejora de los márgenes, según ha informado este miércoles la propia entidad, una de las de mayor implantación en Alicante y de la que forman parte Caixa Petrer, Caixa Altea y Caixa Callosa en la provincia.

Una buena evolución que ha permitido que Cajamar mejore la calificación que recibe de las principales agencias. En concreto, el pasado mes de septiembre DBRS Morningstar elevó el rating a largo plazo del grupo a BBB, reafirmando la tendencia positiva de todas las calificaciones, y, en marzo, Fitch Ratings revisó al alza el rating a largo plazo a BBB con perspectiva estable, una calificación que ratificó hace tan solo unas semanas.

En los epígrafes de la cuenta de resultados, el margen bruto mantiene su fortaleza y crece un 3,2 % hasta los 1.602 millones de euros, a pesar del contexto actual de tipos de interés a la baja y favorecido por el resultado de las comisiones y las diferencias de cambio, un 7,8 % superior, y de los negocios conjuntos, un 13,5 % más. Asimismo, los gastos de explotación crecen de manera moderada, un 2,6 %, lo que propicia el incremento del margen de explotación hasta el 3,7 %, mejorando la ratio de eficiencia y situándola en el 46,9 %, y eleva la rentabilidad (ROE) hasta el 7,67%.

Más crédito

En este sentido, la actividad comercial sigue progresando, con un incremento de la inversión crediticia hasta 42.130 millones de euros, un 9,2 % más que el año anterior, destacando el crecimiento de la financiación al sector empresarial en un 14,1 %. Todo ello ha supuesto una mejora de la cuota de mercado de créditos, que se sitúa en el 3,16 %.

La diversificada cartera crediticia mantiene su consolidación y la nueva financiación al sector empresarial y agroalimentario, se ha destinado en un 40,7 % al sector agroalimentario; un 30,1 % a grandes empresas, y un 29,2 %, a pequeños negocios y pequeñas y medianas empresas. Esta distribución muestra que el agroalimentario continúa considerándose estratégico para el Grupo y su apoyo continuado desde sus orígenes le lleva a liderar en cuota de mercado la financiación al sector primario, con un 15,2 %.

Manuel Nieto, director territorial en Alicante de Cajamar. / ALEX DOMINGUEZ

En esta línea, los recursos gestionados minoristas se incrementan en un 9,1 %, impulsados tanto por la buena evolución de los recursos minoristas de balance, que aumentan un 5 %, como por los recursos fuera de balance, que lo hacen en un 26,8 %, impulsando la capacidad y estabilidad de la financiación, y donde destaca el dinamismo en la comercialización de los fondos de inversión, con un aumento del 37,8 %, muy por encima de la media del sector, que se sitúa en el 13 %. Como consecuencia, también eleva su cuota de mercado de depósitos, hasta el 2,86%.

Fruto de la positiva evolución comercial, el volumen total de negocio gestionado continúa superando cotas, alzándose hasta los 113.049 millones de euros, un 8,6 % más, así como incrementando los activos totales en balance, en un 4,6 %, hasta los 65.068 millones.

Más clientes

La suma de más de 72.000 nuevos clientes a la banca cooperativa Cajamar este año ha elevado la cifra total por encima de los 3,9 millones, que son atendidos por los 5.149 profesionales, a través de sus 952 oficinas y ventanillas rurales.

Durante 2024, concretamente el 1 de abril, se pusieron en funcionamiento cuatro nuevas oficinas móviles, que se sumaron a las ocho existentes, proporcionando servicios financieros a los ciudadanos de 80 pequeñas poblaciones de entre 170 y 1.500 habitantes con el fin de evitar la exclusión financiera.

Adicionalmente, en este periodo Cajamar ha abierto también cuatro nuevas oficinas, en las localidades de Pollença, Los Palacios y Villafranca, San Sebastián y Vilagarcía de Arousa, que se suman a la atención a través de sus canales digitales: app, banca digital, y banca electrónica.