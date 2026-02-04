Javier Pérez-Tenessa, nuevo presidente de Tradeinn

Tradeinn, la compañía de venta 'on line' de material deportivo con sede en Celrà (Gironès), ha anunciado dos nuevos nombramientos en el consejo de administración. La firma gerundense ha designado a Javier Pérez-Tenessa como presidente no ejecutivo y a Jonathan Nielsen como consejero, dos perfiles con una larga trayectoria en el mundo del comercio electrónico. La empresa enmarca el cambio en su hoja de ruta para convertirse en el "principal especialista en artículos deportivos 'on line' de Europa".

Pérez-Tenessa es fundador y exCEO de eDreams ODIGEO, empresa de viajes 'on line', así como socio fundador de 4Founders Capital, una firma de capital riesgo centrada en empresas tecnológicas. Por su parte, Nielsen ha sido CEO de Backcountry, una empresa de venta 'on line' de equipamiento para actividades al aire libre, ciclismo y deportes de motor en Estados Unidos y Europa. Actualmente, Nielsen también dirige Big Cartel, un servicio centrado en facilitar la venta de productos a artistas y creadores.

Según ha informado Tradeinn, ambos entrarán también como inversores en la compañía junto con los fondos de Apollo bajo su franquicia Hybrid Value, que ya anunciaron la compra de una participación en Tradeinn en junio de 2025. El fundador y consejero delegado, David Martin, sitúa a estos refuerzos como un apoyo "invaluable" para afrontar la próxima etapa de expansión".

Una operación de más de 200 millones de euros

Esta reordenación llega meses después de que el fondo estadounidense Apollo entrara en el accionariado de la firma gerundense. Apollo adquirió el 30% que hasta entonces estaba en manos de Suma Capital y otros socios minoritarios, una operación que varias fuentes situaron por encima de los 200 millones de euros.

Suma Capital había entrado en Tradeinn en 2015 y, durante ese periodo, la empresa multiplicó las ventas, amplió su catálogo e incrementó su capacidad de almacenamiento en más de 30.000 metros cuadrados, según destacaron las partes en el momento del relevo accionarial.

La entrada de Apollo también se produjo después de meses de rumores sobre el interés de Decathlon por entrar en el capital de Tradeinn. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y la compañía optó por no incorporar al grupo francés al accionariado.

Un año con facturación récord

En cuanto a las cifras de negocio, Tradeinn cerró 2025 con una facturación de 585 millones de euros, por encima de los 554 millones de 2024, un incremento aproximado del 5,6%. La compañía remarca su perfil internacional: en torno al 85% de las ventas se generan fuera de España.

Pese a los buenos resultados, las ventas de la firma gerundense se quedan ligeramente por debajo de sus previsiones. En septiembre, Tradeinn pronosticaba terminar en el 2025 superando por primera vez la barrera de los 600 millones de euros.

Durante el último ejercicio, la empresa ha enviado un total de 9.205.058 paquetes a clientes de 190 países, de los que 8.461.058 salieron desde su centro de operaciones en Celrà y 743.577 desde su hub logístico en Alemania. Actualmente, Tradeinn cuenta con una plantilla de 530 trabajadores y genera en torno al 85% de las ventas fuera de España.