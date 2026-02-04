¿Quieres cobrar un 40 % más de sueldo? Estas son las empresas en las que debes buscar empleo

Probablemente, cuando alguien busca trabajo en lo último que piensa es en si la empresa para la que está aplicando tiene muchas o pocas patentes, si es propietaria de derechos de autor o si sus marcas están registradas. Sin embargo, no estaría de más empezar a valorar este tipo de cuestiones. Sobre todo, a raíz de las conclusiones del último estudio realizado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), que concluye que las empresas que más utilizan este tipo de figuras suelen pagar mejores salarios.

En concreto, la comparativa realizada por estos organismos comunitarios señala que los sectores más intensivos en el uso de la propiedad intelectual cuentan con sueldos un 40,9 % por encima de la media en todo el continente. Lo que se traduce en un pago de 965 euros semanales frente a los 685 en que se encuentra la retribución media de la UE.

Eso sí, con notables diferencias, según el tipo de propiedad intelectual con la que cuente la compañía en cuestión. Así, donde mayor es este extra es en las firmas que poseen patentes, donde este extra alcanza el 58,5 %. Por su parte, las compañías que hace uso intensivo de los derechos de autor pagan un 56,4 % por encima de la media; en el caso de las empresas con marcas registradas el coste salarial es un 40,7 % mayor; mientras que aquellas que registran diseños abonan, de media, un 33,1 % más.

Un motor económico

El estudio analiza la importancia que la propiedad intelectual tiene en la economía europea y es continuación de otro similar realizado en 2022. La principal conclusión es que las industrias y sectores que más utilizan las distintas figuras que existen para proteger sus derechos representan el 47,9 % de todo el PIB de la Unión Europea y emplean a cerca de 65 millones de personas, aproximadamente un tercio de todos los que están en disposición de trabajar en el continente.

La sede de la EUIPO en la ciudad de Alicante. / INFORMACIÓN

Entre los sectores que más invierten en derechos de propiedad intelectual se encuentran la fabricación de productos farmacéuticos, que depende principalmente de las patentes; las industrias de electrónica de consumo y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que se basan en una combinación de patentes, marcas, diseños y derechos de autor; y los sectores impulsados por las marcas, como la producción de alimentos y bebidas y los artículos de moda y de lujo, que dependen principalmente de marcas y diseños.

El estudio también destaca que las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual son un importante motor de la creación de empleo transfronterizo en la UE. Más de 7,2 millones de puestos de trabajo en sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual en toda la UE son creados por empresas que operan en un Estado miembro distinto de su país de origen, lo que refleja la fuerte integración económica que permiten las industrias intensivas en propiedad intelectual.

Comercio exterior

Las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual también desempeñan un papel dominante en el comercio de la UE, ya que representan el 76,4 % de las importaciones y el 78,3 % de las exportaciones, lo que genera un superávit comercial de 107.500 millones de euros durante el período 2021-2023.

Por primera vez, el estudio examina los vínculos entre los derechos de propiedad intelectual y el acceso al capital riesgo y al capital privado, y muestra que las empresas emergentes que hacen uso de los derechos de propiedad intelectual atrajeron más del 88 % de la financiación total (70.700 millones de euros). Estas conclusiones subrayan el papel de la propiedad intelectual en el apoyo a la innovación y el crecimiento económico.

Otros estudios publicados conjuntamente por la EUIPO y la OEP también han destacado la importancia de los derechos de propiedad intelectual para promover el crecimiento y el empleo a nivel empresarial, en particular entre las pequeñas y medianas empresas, y para facilitar y garantizar la financiación de las empresas emergentes innovadoras.