Estos son los barrios más caros y más baratos para comprar casa en Alicante y Elche

A pesar de que ninguna zona escapa de la actual escalada de precios de la vivienda, las diferencias entre los distintos barrios de un mismo municipio aún son más que notables. Sobre todo, en las grandes ciudades, donde no es extraño que el coste de una casa se multiplique en apenas unos cientos de metros.

Todos los años, la tasadora Tecnitasa se encarga de elaborar un estudio para ver hasta dónde llegan estas diferencias en las principales ciudades del país, lo que incluye Elche y Alicante, con unos resultados que, por predecibles, no dejan de resultar más que llamativos.

En el caso de la ciudad de Elche, los precios de la zona más cara quintuplican a los que se dan en la más asequible. En concreto, según los datos de la tasadora, el barrio con las casas más caras es la zona centro de la ciudad, donde ahora mismo el metro cuadrado se valora en 3.232 euros, un 13,4 % más que el año pasado. Si se tiene en cuenta que estas calles la vivienda tipo tiene unos 115 metros cuadrados, esto significa que quien quiera comprar un piso en estos momentos en esta zona deberá desembolsar una media de 371.680 euros.

Entre los barrios más baratos del país

Por el contrario, los que busquen las casas más asequibles del municipio ilicitano deberán centrar sus expectativas en el barrio de Carrús, donde el metro cuadrado también se ha disparado un 17 % en los últimos doce meses, pero, aun así, se sitúa en tan solo 598 euros, según Tecnitasa.

Se trata de un precio tan bajo que únicamente en otras tres de las 70 mayores ciudades y capitales de provincia de España pueden encontrarse inmuebles más asequibles.

Si se tiene en cuenta que la superficie media de los pisos en Carrús ronda los 85 metros, el precio total a pagar sale por unos 50.830 euros, sin duda, una ganga para los niveles actuales.

Una perspectiva de la zona de Carrús, en Elche. / INFORMACIÓN

Por su parte, en la ciudad de Alicante la zona más cotizada, según este estudio, es la que comprenden el paseo de Canalejas, la avenida de Maisonnave y la plaza de Luceros, donde el metro cuadrado alcanza un valor de tasación (que puede ser distinto al que se pague finalmente) es de 4.462 euros, un 13,8 % más que en el anterior estudio. Un coste que multiplica por siete el que se puede conseguir en el barrio más asequible.

Además, se trata de una zona donde la tipología de los pisos suele ser más grande de lo habitual, de unos 130 metros, por lo que aquellos interesados en residir en esta zona deberán contar con un mínimo de 580.000 euros.

En el otro extremo, la zona con las casas más baratas de Alicante es el barrio de Juan XXIII, segundo sector, con una media de 611 euros por metro, tras haber subido un 15,7 % en el último año.

En este caso, la superficie media de cada piso en muy inferior, lo que se traduce en que, aquellos que opten por esta zona, aún podrían encontrar viviendas con un valor de tasación de alrededor de 42.770 euros.

Datos nacionales

En el conjunto de ciudades analizadas, los barrios con las viviendas más caras son Recoletos (Madrid), cuyo precio ha pasado de los 19.000 a 20.500 euros por metros (+7,89 %); Puente Romano (Marbella), donde han pasado de 15.000 a 17.150 euros, o Nou Llevant (Palma de Mallorca), con una subida de 16.000 a 17.000 euros. También destaca el Paseo de Gracia (Barcelona) que, aunque tiene una subida similar a Madrid (7,7 %), se parte de un importe relativamente inferior, aunque nada despreciable, de 10.120 a 10.900 euros.

Por su parte, las ciudades donde pueden localizarse los barrios más baratos son Ponferrada (León), que incrementa un 8,3 % sus precios, pasando de 480 a 520 euros en La Placa, Dehesa, Columbrianos o Salas; Jaén, con un precio mínimo de 560 euros por metros en San Felipe y La Magdalena -que incluso cae de precio desde los 575 euros (-2,6 %) del año anterior-; Murcia en el barrio de La Paz y La Fama, con importes de 575 euros (+6,5 %); Elche en el barrio de Carrús; o Cáceres en Aldea Moret, con una mínima subida de 10 euros, de 590 a 600 por metro.