Consejo de administración
Talgo nombra nuevos consejeros a Lorea Aristizabal y Tomás Olano tras la dimisión de Carlos Palacio
En sustitución de Marisa Poncela y Carlos Palacio Oriol, que presentaron su dimisión
Jaime Mejías
Talgo ha celebrado este miércoles una reunión del consejo de administración en la que ha acordado el nombramiento de dos nuevos consejeros por cooptación, Lorea Aristizabal y Tomás Olano. Los nombramientos se producen a raíz de dos dimisiones en el consejo de la compañía: Marisa Poncela y Carlos Palacio Oriol, histórico presidente de Talgo y nieto de su fundador, José Luis Oriol. Ambos presentaron este martes su dimisión.
Con estos nombramientos, tal y como ha informado 'Europa Press', el nuevo consejo de Talgo ha quedado definitivamente formado por ocho consejeros: José Antonio Jainaga, presidente; Maite Echarri, Juan Antonio Sánchez Corchero, Antonio Oporto, Arantza Estefanía, Ricardo Chocarro, Lorea Aristizabal y Tomás Olano.
Según ha informado la compañía posteriormente, Carlos Palacio seguirá vinculado a la compañía como presidente de la Fundación Talgo, desde donde seguirá apoyando a la compañía e impulsando sus valores.
En cuanto a los detalles sobre la trayectoria de los nuevos consejeros, Lorea Aristizabal es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Gestión. Ha desarrollado su carrera en el área financiera, de auditoría y tiene una amplia experiencia en reporting y consolidación.
En 2003 entró en el departamento financiero de CIE Automotive y es actualmente directora de desarrollo corporativo de esta compañía, asumiendo las áreas de fusiones y adquisiciones, así como la relación con inversores y mercados. Además, es miembro de la Junta Directiva de Sernauto (Asociación Española de Proveedores de Automoción).
Por su parte, Tomás Olano es licenciado en Derecho y MBA, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la gestión empresarial y transformación de grandes y pequeñas empresas. Con una amplia trayectoria en el sector de la logística y el comercio internacional, ha sido consejero delegado de Bergé, y con anterioridad tuvo su propia empresa de logística.
Actualmente es consejero de Bergé Infraestructuras y Servicios Logísticos, Bergé Marítima Bilbao, Vortexia, Punta Sollana y Mediasal. Además, es miembro de Pleno de la Cámara de Bilbao, de la Asamblea de Cebek y del Patronato del Museo de Bellas Artes. Ambos nombramientos deberán ser ratificados en la próxima junta de accionistas.
