TMS pierde el recurso sobre el cálculo de tasas en el puerto y deberá pagar 1,6 millones

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado al traste con las pretensiones de Terminales Marítimas del Sureste (TMS) en su deuda con el puerto de Alicante. EL TSJCV ha desestimado el recurso presentado por la compañía en la que denunciaba una mala praxis en el cáculo de la tasa de ocupación. Así la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha recibido un espaldarazo al conflicto relativo al cálculo de las tasas de ocupación del dominio público portuario y que han derivado en un pulso de 1,6 millones.

Desde la APA, señalan que el tribunal avala tanto el criterio, que lo considera que se ajusta a la legalidad, como "el uso del acta de reconocimiento de las obras como documento válido para determinar las superficies ocupadas y las bonificaciones aplicables en función de las inversiones realizadas". En un comunicado, el Puerto subraya que "el documento fue aceptado en su momento por ambas partes y que constituye una base objetiva y transparente" para este cálculo. Asimismo, la sentencia descarta que la Autoridad Portuaria haya actuado de manera arbitraria o injusta y confirma que las liquidaciones estaban debidamente motivadas y se ajustaban a la normativa portuaria vigente.

Las liquidaciones alcanzaban un importe global de 1.633.990,45 euros, correspondientes a ejercicios anteriores y superficies concesionadas. Además, fuentes portuarias indican que el TSJCV ha impuesto las costas del procedimiento a la sociedad.

Terminal gestionada por TMS en Alicante. / INFORMACIÓN

Nueva etapa

No obstante, desde la Autoridad Portuaria han circunscrito la sentencia dentro de una nueva etapa en las relaciones con Terminales Marítimas del Sureste, "caracterizado por una mayor voluntad de entendimiento y diálogo entre ambas partes". En los últimos meses, señalan, que "el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, y TMS han iniciado una nueva etapa de relaciones institucionales con negociaciones más proactivas, más constructivas, basada en la búsqueda de acuerdos, la normalización de su relación y la colaboración para el desarrollo del puerto. En este contexto, la sentencia supone un paso más en la consolidación de ese clima de cooperación".

La Autoridad Portuaria celebra que la sentencia de seguridad jurídica a las acciones y decisiones de la entidad. Hay que tener en cuenta que a mitad de enero, se alcanzó un acuerdo ambos para la rebaja de los tráficos mínimos y que supusieron el desbloqueo de alrededor de 3,6 millones de euros en tasas que permanecían bloqueadas debido a que la naviera las tenía recurridas. La compañía, en concreto, se avanzó que la empresa aportaría en breve un millón de euros, mientras que el resto lo haría de forma progresiva durante los próximos meses.

Fue en el último consejo de administración, a finales de 2025, cuando se procedió a la aprobación de una modificación no sustancial de la concesión administrativa otorgada a TMS, con el objetivo de modificar los tráficos mínimos comprometidos, a efectos de aplicación del límite inferior de la tasa de actividad que establece la Ley de Puertos.