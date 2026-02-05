Crisis ferroviaria
Adif aumenta en 25 minutos el trayecto Madrid-Barcelona en Renfe, Iryo y Ouigo hasta diciembre
También ha acordado con Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes para desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura
EFE
Adif ha prolongado hasta el próximo mes de diciembre el aumento medio de 25 minutos en los tiempos de viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo, según han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria.
Además de prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, Adif ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, medida que también se mantendrá hasta diciembre.
Según Adif, las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales. Así, las operadoras optimizarán y adaptarán la explotación de sus servicios con el objetivo de permitir a Adif realizar dichas tareas.
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante
- Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche
- Pilar de la Horadada denuncia esperas de seis horas para descargar sus camiones de basura en la planta de Dolores
- La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
- Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante