Decenas de trabajadores protestan por los ERE ante el Ayuntamiento de Elche

Tres expedientes de regulación de empleo (ERE) en dos meses han dejado en la calle a más de 500 personas en Elche. Ante la magnitud de los recortes de empleo, CCOO ha organizado esta mañana una manifestación por el centro de la ciudad que ha finalizado en la plaza del Ayuntamiento con el objetivo de recibir apoyo y atención por parte de su consistorio. El silencio es la respuesta que han recibido lo que ha provocada un gran indignación a los manifestantes que han lanzado proclamas, petardos y exhibido sus pancartas durante una hora.

La secretaria general de CCOO en Elche, Carmen Palomar, ha asegurado "no entender la actitud del Ayuntamiento y del alcalde" ilicitano al que en varias ocasiones han solicitado una reunión para exponerle la situación por la que atraviesan trabajadores de Analco, María Jaen y Castilian. Las dos primeras se trata de empresas del sector calzado, mientras que la tercera pertenece al grupo Konecta de servicios de atención telefónica.

Por otra parte la responsable sindical ha mostrado su sorpresa, porque la situación es preocupante y se ha dado en un contexto muy corto de tiempo. Además, las familias afectadas por los despidos se han encontrado con negativas incomprensibles, como bien ha denunciado desde el principio el Comité de Empresa de Castilian. Palomar ha explicado que las consignas que se han llevado delante de la manifestación no piden otra cosa que "empleo digno" e "indemnizaciones justas".

Los trabajadores han permanecido durante una hora ante el Ayuntamiento de Elche. / MATIAS SEGARRA

Dos concursos y un fin de campaña

En este mes negro para el mercado laboral ilicitano, Palomar apunta a que en el caso de las dos sociedades zapateras se encuentran en concurso de acreedores. Además, en el caso de María Jaen se ha realizado sin masa, lo que significa que la indemnización será la mínima de 20 días por año trabajado. A lo largo del mes, las tres plantillas han protagonizado protestas en las que han demandado reacción y acción a los empresarios.

Para CCOO, Elche cuenta con un pacto territorial por el empleo que aglutina a todos los agentes sociales. Desde el sindicado consideran que el momento de reunirse y abrir un diálogo para buscar soluciones o al menos alternativas para las numerosas familias afectadas por los ERE. Para Palomar, la falta de respuesta tanto del concejal de Empleo, Samuel Ruiz, como del propio alcalde son incomprensibles.

(noticia en elaboración)