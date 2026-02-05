Garrigues promociona a dos nuevos socios en su oficina de Alicante

Reconocimiento para el trabajo que realiza la oficina de Garrigues en Alicante. La junta de socios del prestigioso despacho ha incluido a dos de los profesionales de esta delegación entre los 16 promocionados para convertirse en socios de cuota, lo que equivale a ser copropietario del bufete.

Se trata de Rubén Navarro Tudela, del área de Administrativo y Constitucional de la firma, y de Sergio Santana Bertrán, especializado en derecho laboral, según han informado desde la propia firma legal.

Los nuevos nombramientos sitúan el total de socios de cuota de Garrigues en 370. Desde el bufete destacan, además, el compromiso por el talento interno que muestran estas promociones y destacan que cerca del 60 % de los socios que hoy integran la firma provienen de promociones internas realizadas en los últimos 15 años.

Sergio Santana Bertrán, uno de los promocionados en Alicante. / INFORMACIÓN

Otros socios

Junto a los dos nuevos socios alicantinos, también promocionan Alberto García Luque (Málaga), Blanca Isabel Jiménez Aparicio (Madrid) y Luis Enrique Mata Palacios (Madrid), en el área de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones. Por su parte, en el departamento de Laboral ascienden Ricardo Grilo (Lisboa), André de Oliveira Correia (Oporto) y Fermín Lecumberri Cano (Querétaro).

Igualmente, ascienden Jabier Gómez Miralles (Madrid), en la sección de derecho Administrativo y Constitucional; y Miguel Hernández Ruiz (Barcelona), Caridad Ponce Cadena (Sevilla), Eduardo Rodríguez Magdalena (Vigo), Fernando Santos Cubero (Madrid), Javier Valderrama Serrato (Madrid) y Esther Vidal Falcó (Barcelona), en Tributario.

Por último, ocupará también una plaza de socio de cuota Leopoldo Rubido Vidal, de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje.

También con efectos 1 de enero de 2026, Garrigues ha promocionado a otros 133 profesionales en las diferentes etapas de la carrera.

Garrigues es una firma internacional de servicios legales y fiscales que asesora a nivel local, regional y global desde todos los ángulos del derecho de los negocios. Cuenta con más de 2.300 personas que trabajan de manera transversal para resolver los problemas de sus clientes, presentes en 12 países.