El Rey entrega a Alhambra Guitarras el premio nacional "Bien hecho en España"

La tradición, la experiencia y el buen hacer resumen las características del Premio "Bien hecho en España" que Alhambra Guitarras acaba de recoger en Bilbao de manos del Rey Felipe VI. La empresa alicantina con sede en Muro de Alcoy recibió esta distinción anoche por su capacidad para "armonizar la tradición de la rigurosa construcción artesanal de la guitarra española con los estándares de gestión más modernos". El valor y la trayectoria también se podrán compartir el próximo 19 de febrero en la entrega de los Premios Importantes de INFORMACIÓN.

El director general Valerià Torregrosa ha subrayado que "este premio precisamente en la categoría de calidad es el mayor orgullo para nuestros equipos de trabajo y artesanos. Confirma que la apuesta por la tradición española y el trabajo hecho sin prisas es, hoy más que nunca, un valor diferencial en el mercado global".

El jurado ha valorado de tres aspectos principalmente. En primer lugar, la "artesanía pura" que se desprende de más de seis décadas de construcción manual en Muro de Alcoy, salvaguardando las técnicas de la luthería tradicional como un activo cultural inmaterial, según indican. Por otra parte, la "responsabilidad territorial", que recoge la "apuesta firme por el desarrollo económico de su entorno, promoviendo el empleo local cualificado y el fortalecimiento del tejido industrial nacional. El premio pone en valor la apuesta innegociable por el empleo de proximidad, manteniendo una producción íntegra en la Muro de Alcoy y dinamizando el tejido social de nuestra región".

Los galardonados posan junto al Rey y el ministro de Turismo en Bilbao. / INFORMACIÓN

Y también, subraya el eje de la "sostenibilidad y conciencia ambiental" que han demostrado estos fabricantes artesanales. En este sentido, el jurado valoró que "desde siempre, desplegando políticas activas para la reducción del impacto en el entorno natural y gestión ética de las materias primas, garantizando una producción respetuosa con el medio ambiente y las futuras generaciones".

Mensaje "Made in Spain"

Desde Alhambra Guitarras, han señalado que la obtención del premio otorga una dimensión estratégica a la nueva campaña de comunicación para 2026 que cuenta con el mensaje de "Yo sí soy española". Bajo este lema, la empresa reivindica la autenticidad y la generación de valor y producto nacional frente a la estandarización global. El galardón ministerial, entregado por el Jefe del Estado, actúa como certificación oficial de que cada instrumento es portador de una identidad genuina y una calidad técnica superior que solo la verdadera artesanía española puede ofrecer.

Con origen en Muro de Alcoy, Alhambra Guitarras es líder mundial en la fabricación de guitarras clásicas, flamencas y acústicas de alta calidad. Con presencia en más de 80 países, la marca combina la tradición artesana con la innovación técnica para ofrecer instrumentos únicos que inspiran a artistas de todos los niveles. En primera línea destacan Joaquín Sabina, Café Quijano, Mafalda Cardenal, Álvaro Urquijo, Gonzalo Hermida, Ruth Lorenzo, entre otros artistas.